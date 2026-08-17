Prefeitura do Recife entrega primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros
População passou a contar com um novo espaço público de lazer, esporte e convivência na área central da capital pernambucana
A população do Recife passou a contar com um novo espaço público de lazer, esporte e convivência na área central da cidade, com a entrega da primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, no Cais José Estelita, no bairro de São José.
Com aproximadamente 22 mil metros quadrados, o que representa cerca de 64% da área total prevista para o equipamento, o parque amplia o acesso da população à Bacia do Pina, com equipamentos voltados para todas as idades.
Previsto na legislação urbanística para a área, a implantação do parque foi custeada pelo Consórcio Novo Recife, responsável pela execução da obra estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) no processo de licenciamento do empreendimento.
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Entre os equipamentos estão um parcão para cães de pequeno e grande porte, estacionamento com 130 vagas, academia ao ar livre com espaço para calistenia e equipamentos voltados às pessoas idosas, além da Praça da Infância, composta por três áreas temáticas inspiradas nos elementos água, planta e vento.
O parque também conta com bicicletários, banheiro público, horta comunitária e amplas áreas ajardinadas e de convivência, projetadas para estimular a permanência e o uso contínuo ao longo do dia.
- Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
O nome do espaço homenageia o professor, filósofo e ativista Leonardo Cisneiros, reconhecido por sua atuação no debate sobre o futuro urbanístico do Cais José Estelita e pela defesa do direito à cidade no Recife.
Ajustes
O projeto foi acompanhado pela Prefeitura do Recife, por meio do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL), desde a sua concepção inicial.
Ao longo do acompanhamento técnico, foram solicitados ajustes relacionados à implantação e localização dos equipamentos, composição da vegetação, definição dos usos, acessibilidade, diversidade de públicos, funcionalidade e manutenção.
Após as adequações, a proposta recebeu aprovação do município para a execução do projeto, que tem conclusão prevista para o fim do ano.
As próximas etapas da implantação já estão em andamento e irão estender o parque até a área dos antigos armazéns, criando uma conexão para pedestres e ciclistas com a Avenida Dantas Barreto, nas proximidades do Viaduto das Cinco Pontas.
Natureza
Ao todo, o parque reúne 255 árvores, sendo 120 existentes e 135 novas mudas de espécies como pau-ferro, sibipiruna e árvores frutíferas, de acordo com o Manual de Arborização Urbana do Recife.
Para o aposentado José Lupércio Soares, que foi passear no local, a iniciativa chama a atenção e oferece um novo espaço para a sociedade.
"Ficou uma coisa muito bonita, chama atenção em tudo. Tá muito bonito e organizado, tem passagem de bicicleta e de automóvel. [...] Tem academia ao ar livre para a gente fazer atividade física, passear, caminhar e andar de bicicleta como eu gosto. Foi um bem muito que fizeram de bom para a sociedade", elogiou.