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Parque Prefeitura do Recife entrega primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros População passou a contar com um novo espaço público de lazer, esporte e convivência na área central da capital pernambucana

A população do Recife passou a contar com um novo espaço público de lazer, esporte e convivência na área central da cidade, com a entrega da primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, no Cais José Estelita, no bairro de São José.

Com aproximadamente 22 mil metros quadrados, o que representa cerca de 64% da área total prevista para o equipamento, o parque amplia o acesso da população à Bacia do Pina, com equipamentos voltados para todas as idades.

Previsto na legislação urbanística para a área, a implantação do parque foi custeada pelo Consórcio Novo Recife, responsável pela execução da obra estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) no processo de licenciamento do empreendimento.

Entre os equipamentos estão um parcão para cães de pequeno e grande porte, estacionamento com 130 vagas, academia ao ar livre com espaço para calistenia e equipamentos voltados às pessoas idosas, além da Praça da Infância, composta por três áreas temáticas inspiradas nos elementos água, planta e vento.

O parque também conta com bicicletários, banheiro público, horta comunitária e amplas áreas ajardinadas e de convivência, projetadas para estimular a permanência e o uso contínuo ao longo do dia.

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O nome do espaço homenageia o professor, filósofo e ativista Leonardo Cisneiros, reconhecido por sua atuação no debate sobre o futuro urbanístico do Cais José Estelita e pela defesa do direito à cidade no Recife.



Ajustes

O projeto foi acompanhado pela Prefeitura do Recife, por meio do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL), desde a sua concepção inicial.



Ao longo do acompanhamento técnico, foram solicitados ajustes relacionados à implantação e localização dos equipamentos, composição da vegetação, definição dos usos, acessibilidade, diversidade de públicos, funcionalidade e manutenção.

Após as adequações, a proposta recebeu aprovação do município para a execução do projeto, que tem conclusão prevista para o fim do ano.

As próximas etapas da implantação já estão em andamento e irão estender o parque até a área dos antigos armazéns, criando uma conexão para pedestres e ciclistas com a Avenida Dantas Barreto, nas proximidades do Viaduto das Cinco Pontas.



Natureza

Ao todo, o parque reúne 255 árvores, sendo 120 existentes e 135 novas mudas de espécies como pau-ferro, sibipiruna e árvores frutíferas, de acordo com o Manual de Arborização Urbana do Recife.



Para o aposentado José Lupércio Soares, que foi passear no local, a iniciativa chama a atenção e oferece um novo espaço para a sociedade.



"Ficou uma coisa muito bonita, chama atenção em tudo. Tá muito bonito e organizado, tem passagem de bicicleta e de automóvel. [...] Tem academia ao ar livre para a gente fazer atividade física, passear, caminhar e andar de bicicleta como eu gosto. Foi um bem muito que fizeram de bom para a sociedade", elogiou.

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