Urbanismo Prefeitura do Recife entrega primeira praça do Parque Linear do Rio Pina Equipamento requalifica área antes ocupada por palafitas e beneficia cerca de 12 mil moradores da Zona Sul

A Prefeitura do Recife entregou, nesta terça-feira (23), a primeira praça do Parque Linear do Rio Pina, no bairro do Pina, Zona Sul da cidade. O espaço integra a primeira etapa do projeto, que representa um investimento total de R$ 29 milhões e vai beneficiar diretamente cerca de 12 mil moradores de seis comunidades da região. O prefeito João Campos participou da entrega.

Espaço reúne lazer, esporte e convivência

Durante a entrega, o prefeito detalhou as funcionalidades do novo equipamento.



"Aqui tem futmesa, amarelinha, tatame para a prática de jiu-jitsu, gramadão, parquinho para as crianças, área para caminhada e também vamos fazer uma feirinha aos finais de semana no estacionamento, para movimentar a economia local", explicou João.



"Era um espaço que não tinha nenhuma utilização e que marca o início do Parque Linear do Pina, que já estamos construindo e que vai até o final dos habitacionais, onde tinham 400 pessoas em palafitas que foram realocadas para o habitacional Encanta Moça", complementou.

Investimento e estrutura da nova praça

A praça está localizada entre a Via Mangue e o 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. Para essa fase, foram investidos R$ 2,6 milhões, resultando na urbanização de uma área de 5.757 metros quadrados. O espaço conta com arquibancada, mesas, bancos, lixeiras, brinquedos infantis, mesa para futevôlei, palco com tatame, além de grafitagem artística e estacionamento com 38 vagas.

Moradores celebram a transformação

A moradora Ivanilda Cristina, de 56 anos, destacou a mudança no cotidiano da comunidade.

"Moro aqui há muitos anos e a gente nunca teve isso. Agora eu posso trazer a minha neta, que vai ficar brincando. É mais perto e é melhor para ela. Está muito bom", afirmou.

Projeto integra requalificação urbana da ZEIS

As obras são executadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e fazem parte da requalificação da ZEIS Encanta Moça/Pina, que abrange as comunidades Areinha, Encanta Moça, Bode I e II, Beira Rio/Pina e Jardim Beira Rio. O projeto foi desenvolvido em diálogo com os moradores e prevê infraestrutura completa.

Parque Linear terá um quilômetro de extensão

Iniciadas em maio de 2023, as obras do Parque Linear do Rio Pina têm conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026. O equipamento contará com pista de cooper, ciclovia, parques infantis, áreas de convivência, quiosques, píeres, espaço de leitura, academia ao ar livre e estacionamento. Ao todo, 800 metros das margens do rio estão sendo requalificados.

Com informações da assessoria

