COMVIDA Prefeitura do Recife entrega primeiro COMVIDA e transforma área sob viaduto em complexo comunitário

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta terça-feira (21), o primeiro COMVIDA, um novo modelo de urbanismo social voltado à requalificação de áreas vulneráveis da cidade. O espaço foi entregue na Vila do Papel, no bairro de São José, e ocupa uma área de 14 mil m 2 sob o viaduto Capitão Temudo, beneficiando aproximadamente dois mil moradores. A estrutura reúne quadras esportivas, academias, praça da infância, anfiteatro e pista de cooper, promovendo integração e lazer para a comunidade.

Novo conceito de urbanismo social

O COMVIDA é parte do Programa ProMorar, que realiza obras de urbanização integrada com drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação na Vila do Papel. Durante o evento, o prefeito João Campos destacou o impacto do projeto.

“Estamos dando um novo sentido a uma área antes sem utilidade pública. Agora, esse espaço se transforma em um grande complexo de lazer de R$7 milhões, aliado a R$9 milhões em infraestrutura e R$48 milhões em habitação”, afirmou.

Além do complexo, foi anunciada a segunda etapa do projeto, que prevê a ampliação da estrutura da Rua Imperial até a Avenida Sul, com investimento de R$2,8 milhões.

Espaços para convivência e esporte

O COMVIDA foi dividido em setores para atender diferentes públicos. O primeiro contempla comércio e serviços, com feirinhas móveis, anfiteatro, pista de cooper e academia do idoso. O segundo abriga áreas esportivas com três quadras, poliesportiva, de vôlei de areia e de tênis, além de vestiários e uma praça da criança.

Até o final do ano, será entregue o terceiro setor, com estacionamento, pista de skate e área para eventos.

De acordo com João Charamba, chefe do gabinete do ProMorar, o projeto foi construído com participação dos moradores.

“Desde o início, ouvimos a comunidade para garantir que o espaço atendesse às suas reais necessidades”, destacou.

Arte e transformação social

Os pilares do viaduto Capitão Temudo também ganharam novas cores com o programa Colorindo o Recife, que integra o projeto Caminho Seguro para Mulheres, em parceria com o Gabinete de Inovação Urbana (GIURB) e a Secretaria da Mulher. As pinturas são assinadas por artistas locais, como Alê Lopes, Fany Lima, Mila Barros e Nathê, valorizando a arte urbana e a identidade da região.

Urbanização e habitação

As ações do ProMorar na Vila do Papel incluem investimentos de R$9,7 milhões em obras de drenagem, saneamento, pavimentação e iluminação, além da construção de um centro comunitário e uma horta urbana.

O programa também está erguendo o Conjunto Habitacional São José, com 252 apartamentos distribuídos em sete blocos, localizado na Rua Lourenço da Silva. O investimento total é de R$48 milhões.

Morador há mais de 30 anos, Eduardo Antonio Costa, idealizador do projeto Resgatando a Infância, celebra a transformação do local.

“Isso aqui era um dos piores lugares do Recife. Hoje, ver as crianças ocupando o espaço com alegria é um sonho realizado. A comunidade ganhou uma nova vida”, contou.

Com informações da assessoria

