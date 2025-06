A- A+

Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos eventos juninos no Bairro do Recife, a Prefeitura do Recife (PCR) disponibilizará para a população, a partir desta sexta-feira (20), vagas do estacionamento principal do edifício-sede, localizado na avenida Cais do Apolo, na área central da capital pernambucana.

A medida entra em vigor dos dias 20 a 24 e 27 a 29 deste mês, sempre a partir das 16h. Confira os dias e horários de funcionamento do estacionamento gratuito:

20/06 (sexta-feira): das 16h às 1h30

21/06 (sábado): das 16h às 1h30

22/06 (domingo): das 16h às 22h30

23/06 (segunda-feira): das 16h às 1h30

24/06 (terça-feira): das 16h às 0h30

27/06 (sexta-feira): das 16h às 1h30

28/06 (sábado): das 16h às 1h30

29/06 (domingo): das 16h às 22h30

A orientação é que os motoristas atentem para o horário de encerramento do serviço, respeitando os limites estabelecidos para retirada dos veículos.

Esquema especial de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou esquemas especiais de trânsito no Bairro do Recife para garantir a segurança viária na cidade durante os festejos juninos e em razão do ponto facultativo de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19).

Dentre as vias interditadas por causa do feriado estão a Dona Maria César; a Vigário Tenório; parte da Marquês de Olinda, na altura com a Madre de Deus; e a Álvares Cabral. Agentes da CTTU estão no local para orientar os motoristas.

Trecho da interdição da Avenida Marquês de Olinda. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

De acordo com o efetivo da CTTU, alguns trechos devem ser liberados ainda nesta quinta, a partir das 19h. Já algumas vias em torno da Avenida Rio Branco devem permanecer bloqueadas nos dias 20, 21, 22, 23 e 24; 27, 28 e 29 de junho.



