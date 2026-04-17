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EDUCAÇÃO PCR estende inscrições dos programas Prouni e Protec Recife até 30 de abril Ofertando 260 bolsas integrais, os projetos oferecem oportunidades gratuitas em áreas estratégicas como tecnologia, saúde, infraestrutura e educação

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, decidiu estender o prazo de inscrições para os programas Prouni Recife e Protec Recife. Agora, quem quiser concorrer a uma das 260 bolsas integrais tem até o dia 30 de abril para se candidatar, gratuitamente, por meio do Portal da Educação do município.

Ao anunciar a prorrogação, o prefeito Victor Marques destacou que os programas passaram por reformulações para se aproximar das demandas do mercado de trabalho, com foco na geração de emprego e renda.

“A gente tem notícia boa para anunciar nesta sexta-feira (17). Estão prorrogadas as inscrições para vagas do novo Prouni e novo Protec até o dia 30 deste mês. É importante que quem não se inscreveu veja se você está elegível, que são as pessoas que fizeram ENEM 2021 a 2025 pode se inscrever. Foi tudo reformulado, pensando em quem vai fazer o curso para garantir, principalmente, a empregabilidade. Isso é renda para quem mais precisa na nossa cidade”, destacou o prefeito Victor Marques.

As oportunidades estão divididas entre cursos técnicos e de licenciatura. No caso do Protec Recife, há formações em áreas com boa demanda no mercado, como Enfermagem, Análises Clínicas, Edificações, Saneamento, Cibersegurança e Banco de Dados. Os cursos são oferecidos em parceria com instituições como o Porto Digital, o Real Hospital Português e o Instituto Global Attitude.

Já o Prouni Recife foca na formação de professores, com bolsas integrais para o curso de Licenciatura em Pedagogia, ofertado em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco.

Segundo a prefeitura, podem participar candidatos que tenham feito o Enem entre 2021 e 2025, desde que sejam moradores do Recife e tenham estudado na rede pública. A seleção leva em conta justamente o desempenho no exame.

As iniciativas fazem parte da política municipal de ampliação do acesso à educação superior e à qualificação profissional, com a proposta de abrir novas oportunidades para jovens e adultos na cidade.

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