Carnaval 2025 Prefeitura do Recife escutará população sobre integrar a Data Magna ao Carnaval 2025 A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa sobre o balanço do Carnaval 2024, na manhã desta quarta-feira (14)

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, afirmou que será iniciado um processo de escuta da população para saber como a prefeitura poderá integrar ao calendário do Carnaval de 2025 a Data Magna de Pernambuco e o Aniversário do Recife.

No próximo ano, a Terça-Feira de Carnaval será no dia 4 de março, dois dias antes do feriado estadual da Data Magna de Pernambuco, que cai em 6 de março e em 2025 será na quinta-feira após a Quarta-Feira de Cinzas. O aniversário do Recife é no dia 12 de março.

Em 2024, o Carnaval na capital pernambucana teve seis dias de folia, começando na quinta-feira (8) e terminando na terça-feira (13). No ano que vem, a quinta-feira anterior aos festejos carnavalescos será no dia 27 de fevereiro.

“O prefeito João Campo já assegurou que nós iremos preservar essa nova tradição de iniciar o carnaval na quinta-feira com a subida do Galo na Ponte Duarte Coelho na quarta-feira. Nós iremos também iniciar um processo de escuta da população para saber como nós poderemos integrar tanto a Data Magna em Pernambuco como também o aniversário do Recife nos períodos do próximo carnaval, mas certamente nossas decisões serão tomadas sempre ouvindo a voz do povo recifense”, destacou o secretário.



