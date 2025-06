A- A+

SÃO JOÃO Prefeitura do Recife faz pesquisa de satisfação sobre ciclo junino População poderá opinar sobre a atuação do governo municipal nos eixos de infraestrutura, mobilidade urbana, serviços, entre outras áreas, durante o São João da cidade

A Prefeitura do Recife realizará, entre os dias 12 e 29 de junho, a primeira pesquisa de satisfação sobre o ciclo junino da cidade, que este ano vem com o tema “Recife Junino, Nossa Raiz”.

Seguindo a experiência do Carnaval, o levantamento está dividido em cinco eixos de atuação: Infraestrutura, Mobilidade, Serviços, Segurança e Comunicação. O estudo é todo online e ficará disponível no Conecta Recife - no site e aplicativo -, sendo coordenado pela Ouvidoria-Geral do Município.

De acordo com o controlador-geral do município, Severino Andrade, o ponto-chave da pesquisa é a segmentação da categoria em: brincante junino, mulher, pessoa com deficiência e empreendedor.

“Essa setorização permite identificar como cada grupo social vivencia a festa e avaliar a efetividade dos serviços públicos prestados a partir de diferentes perspectivas. Esses dados contribuem para a tomada de decisões mais assertivas e ajustadas à realidade de cada público”, explica.

Segundo a ouvidora-geral da Prefeitura do Recife, Carmen Sofia, o acompanhamento das respostas conta com o apoio da inteligência artificial e é realizado em tempo real pela Ouvidoria e a gestão municipal.

“Dessa maneira, conseguimos captar o sentimento da população a partir da análise das opiniões (notas das avaliações, bem como registros de eventuais reclamações, sugestões, críticas e elogios), que podem ajudar a promover melhorias ainda durante os festejos e a nortear o planejamento para os próximos ciclos”, detalha.

