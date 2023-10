A- A+

ÁREA VERDE Prefeitura do Recife firma parceria com Arquidiocese para construção do Parque da Tamarineira Construção começa após aprovação do Vaticano e de um projeto de Lei encaminhado para a Câmara dos Vereadores do Recife

A Prefeitura do Recife firmou parceria, na manhã desta quinta-feira (26), com a Arquidiocese de Olinda e Recife para a construção do Parque da Tamarineira, no bairro homônimo, na Zona Norte da capital pernambucana. A obra vai ser dividida em três etapas.

A previsão de entrega do primeiro lote é para até junho de 2024. Com 105 mil metros quadrados, o parque será a segunda maior área verde da cidade, atrás apenas do Parque Eduardo Campos Aeroclube, no bairro do Pina, Zona Sul da capital.

A construção será no antigo Sítio da Tamarineira, que pertence à Santa Casa da Misericórdia e onde se localiza o Hospital Ulysses Pernambucano, popularmente conhecido como Hospital da Tamarineira.



Hospital Ulysses Pernambuco - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco



Para a realização das obras, a gestão municipal fará uma permuta entre o terreno ao redor da unidade médica, que possui 105 mil metros quadrados, em troca de seis lotes do terreno, que equivalem a 18 mil metros quadrados, pertencentes ao Parque Governador Eduardo Campos Aeroclube.

"Esse é um dia muito importante para a história da cidade por termos conseguido construir esse diálogo e essa solução para essa área de 105 mil metros quadrados que se transformará no Parque da Tamarineira, no coração da Zona Norte do Recife. Já houve toda a parte protocolar entre a Prefeitura e a Santa Casa de Misericórdia, proprietária desse terreno, para a permuta diária", começou o prefeito do Recife, João Campos, presente no evento.

"Agora precisamos do aval do Vaticano para a construção do Parque, além da aprovação do projeto de lei, que encaminharemos ainda nesta quinta para análise da Câmara dos Vereadores do Recife, para autorizar a permuta entre a cidade do Recife e a Santa Casa. Ao fim desse processo, poderemos dar início às obras", completou João Campos.

O projeto para construção do Parque da Tamarineira foi lançado em 2011 e precisará passar por atualização para que as obras possam começar. À época, chegou-se a se fazer um concurso do projeto arquitetônico para o parque. Segundo a prefeitura, os profissionais envolvidos no processo à época serão chamados para que a reformulação seja planejada da melhor maneira possível, seguindo as diretrizes da legislação.

Hospitais não serão afetados, assegura prefeitura

A área permutada para a construção do Parque da Tamarineira está localizado ao redor do Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, do Pediátrico Helena Moura e do Centro de Prevenção, Tratamento e Realibilitação ao Alcoolismo (CPTRA). Ainda assim, de acordo com a Prefeitura, as atividades das unidades médicas não serão afetadas.

Ainda segundo a prefeitura, já foram realizadas todas as tratativas com a gestão do Ulysses Pernambucano, pertencente ao Estado, e foi garantido que nenhum equipamento da unidade será comprometido com o Parque. O mesmo vale para as outras duas unidades médicas, que fazem parte da rede municipal de saúde.



Casarões onde funcionam unidades de saúde na Tamarineira - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

"O Parque da Tamarineira será uma área de convivência, de lazer. Aqui não haverá nenhum tipo de construção vertical e nenhum tipo de atividade que não seja destinada ao setor público", assegurou João Campos.

Pretensões da Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia, que irá receber os seis lotes de terreno no bairro do Pina que, segundo a prefeitura, possuem grande potencial de exploração, deve vender as áreas adquiridas.

"Após a confirmação com o Vaticano e com a Câmara dos Vereadores, nós devemos ceder as áreas adquiridas para empreiteiros para que possamos pagar algumas dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos, com foco principal no Hospital Santo Amaro", explicou o arcebispo de Olinda e do Recife, Dom Paulo Jackson.

