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LIXO Prefeitura do Recife flagra descarte irregular de resíduos em Boa Viagem Operação "Peguei no Flagra" registrou dois casos nesta sexta-feira (24); desde janeiro, fiscalização já resultou em 59 autos de infração na cidade

A Prefeitura do Recife flagrou, nesta sexta-feira (24), dois casos de descarte irregular de resíduos em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, durante mais uma edição da operação “Peguei no Flagra”.

Em uma das ocorrências, o responsável foi multado em R$ 1,8 mil e teve o veículo apreendido. No outro caso, o condutor afirmou que deixaria o material no local a pedido de terceiros, mas, após orientação dos agentes, realizou o descarte correto em uma ecoestação.

A ação foi realizada por equipes da Secretaria Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização, em conjunto com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Segundo a prefeitura, entre janeiro e o início de julho deste ano, a operação contabilizou 72 ocorrências concluídas, incluindo sete flagrantes, que resultaram na emissão de 59 autos de infração.

As fiscalizações ocorreram em diferentes pontos da cidade, como Porto da Madeira, na Zona Norte, e Cabanga, na Zona Sul. Os materiais descartados irregularmente são, principalmente, resíduos da construção civil, sacos de lixo, madeira, restos de poda, terra e caixas de papelão, geralmente transportados por caminhões de médio e grande porte.

O descarte irregular é passível de autuação com base no Decreto Municipal nº 30.324/2017, que trata dos crimes ambientais, e na Lei Municipal nº 19.026/2022, que institui o Código de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Recife. As multas variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil, podendo ser triplicadas em caso de reincidência. A legislação também prevê a apreensão do veículo utilizado na infração.

Como alternativa ao descarte irregular, a prefeitura mantém 17 ecoestações que recebem gratuitamente até um metro cúbico por dia de entulho, restos de poda, móveis, recicláveis e outros materiais volumosos. O município também conta com o programa Recife Limpa + Valor, que remunera trabalhadores da coleta alternativa pela entrega de resíduos da construção civil e materiais recicláveis em pontos específicos.

De acordo com a gestão municipal, o descarte inadequado de resíduos compromete a drenagem urbana, favorece a ocorrência de alagamentos e causa impactos ao meio ambiente. Para minimizar esses efeitos, a prefeitura investe cerca de R$ 8,5 milhões por ano na limpeza dos 99 canais que cortam a cidade. Apenas em 2025, a Emlurb retirou 44,6 mil toneladas de resíduos dessas estruturas.



Com informações da assessoria de imprensa

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