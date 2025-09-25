A- A+

Reciclagem Prefeitura do Recife inaugura Central de Triagem em parceria com a Ambipar Espaço beneficia catadores de materiais recicláveis e aumenta em mais de 300% a renda da cooperativa Reciclando Vidas

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta quinta-feira (25), a primeira Central de Triagem do Nordeste no modelo “Parceria Social Ambipar”. O espaço, localizado no bairro de São José, vai beneficiar os 16 catadores da Cooperativa Reciclando Vidas, que já registram aumento de 330% na renda média mensal desde o início da parceria.

Projeto une sustentabilidade e inclusão social

A iniciativa é resultado da parceria entre a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e a Ambipar, com apoio de empresas como DOW, Heineken e Tetra Pak. O objetivo é ampliar a coleta seletiva, gerar empregos e fortalecer a economia circular.

Segundo dados da cooperativa, a renda mensal dos catadores passou de R$450 para R$2.050, enquanto a capacidade de processamento deve alcançar 2 mil toneladas de resíduos recicláveis por ano.

Estrutura compartilhada entre parceiros

A Prefeitura cedeu o galpão e ofereceu suporte institucional. A Ambipar é responsável pela profissionalização da gestão, assessoria técnica, jurídica e de comercialização. Já a cooperativa conduz a operação da triagem e a mobilização dos trabalhadores.

O prefeito João Campos destacou que o modelo representa uma forma de unir setores diferentes.

“Não é só papel da Prefeitura cuidar da cidade, mas também mediar soluções junto com a iniciativa privada e o terceiro setor”, afirmou.

Modelo inspira outras cidades

A experiência já começa a ser observada como referência. Representantes de municípios do Cariri Cearense e de Maceió participaram da inauguração. Para Mateus Emílio, vice-presidente da Reciclando Vidas, a estrutura mudou a vida dos cooperados.

“Antes era muito difícil. Hoje temos apoio e condições melhores de trabalho”, disse.

Com informações da assessoria

Veja também