Com investimento de R$ 3 milhões, Prefeitura do Recife inaugura creche em Torreão

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta quarta-feira (4), uma creche municipal na Ilha de Joaneiro, bairro de Torreão, na Zona Norte do Recife. Equipada com seis salas, a Creche Municipal Adelmo Clementino recebeu um investimento em torno de R$ 3 milhões.





Entre os presentes na cerimônia, estavam o prefeito do Recife, João Campos (PSB), o vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), a secretária de Educação, Cecília Cruz, vereadores e líderes comunitários.



Durante o discurso, o prefeito recifense comemorou o fato de a cidade ter alcançado a marca de 18 mil vagas de creche abertas. Ele relembrou que a administração iniciou com 6.500 vagas.



"Isso é um marco que a gente celebra e agradece à equipe que está trabalhando. São mais de 850 salas de aula que foram inauguradas (até agora)", observou o chefe do Executivo municipal.



Segundo a secretária de Educação, Cecília Cruz, serão alcançadas 131 famílias com a construção. A creche, que atenderá crianças de até 5 anos, é fundamental para a Ilha de Joaneiro, de acordo com a chefe da pasta. "Um sonho que a gente conquista para essa comunidade", comentou.



Homenagem



A creche, nomeada de Amadeu Clementino, faz referência a Amadeu Clementino, personalidade da Ilha do Joaneiro que, por volta dos anos 2000, constituiu, ao lado da esposa, Albaneide Gomes da Silva, de 77 anos, e outras pessoas da localidade, uma creche comunitária e gratuita.



Desde a morte de Amadeu, em 2010, a antiga creche, conhecida como Avanço Social, estava fechada. A promessa de uma nova estrutura foi feita em 2020, quando lideranças da comunidade pediram ao então candidato João Campos a construção de uma nova. O terreno escolhido era de um espaço onde antes havia um lixão.



A viúva de Amadeu relatou sentir-se feliz com a inauguração e relembrou que a prestação de serviços foi uma luta constante do marido.



"A prestação de serviços foi uma luta muito grande dele (Amadeu) e nossa também. Estou muito feliz. Fiquei muito alegre em saber que meu marido foi homenageado aqui", disse Albaneide.



Mônica Maria, nora de Amadeu, ressaltou que a comunidade está em festa pelo fato da estrutura ter sido entregue. "A gente está muito feliz. A comunidade esperava muito por essa creche. Seu Amadeu, os filhos e a esposa lutaram muito por isso", comentou.

Adjaylsa Silva, instrumentadora cirúrgica, é mãe do pequeno Abner Henrique, de 4 meses, que é bisneto de Amadeu. Ela trabalha durante a maior parte do dia e reforçou que a estrutura vai ajudar mães que têm uma rotina parecida com a dela.



"É muito importante ter onde deixar o filho, sabendo que ele vai estar alimentado e limpo, em um local com segurança. A gente sente como se ele (Abner) estivesse em casa. O cuidado é o mesmo", disse.

