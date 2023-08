Prefeitura do Recife inaugura mutirão de consultas, exames e cirurgia, no Hospital Português

A- A+

A Prefeitura do Recife inaugurou o terceiro mutirão de consultas, exames e cirurgia. A abertura dessa etapa aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no Ambulatório de Beneficência do Real Hospital Português, no bairro do Paissandu, área central do Recife. Além do local, outras seis instituições de saúde estão envolvidas no projeto.



A iniciativa beneficia mais de 70 mil usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com um total de mais de 130 mil procedimentos como angiologia, cardiologia, endoscopia, ultrassonografia e cirurgias geral e vascular.



Para ter acesso aos serviços, o paciente precisa estar com a solicitação de consulta ou cirurgia já cadastrada no Sistema de Regulação (SISREG) do município. Ou seja, ter passado por atendimento com um profissional que o encaminhou a um especialista. Todos que se enquadram nesse perfil serão contactados previamente, principalmente pelo ConectaZap, que é o Whatsapp oficial da Prefeitura do Recife.



De acordo com o prefeito João Campos (PSB), R$ 51 milhões estão sendo investidos nesta ação, que pretende diminuir ainda mais a fila de pessoas que precisam dos serviços.



“Pessoas que têm procedimentos na fila há dois ou três anos, que estão aguardando há muito tempo e que não tinham essa marcação feita, agora a gente vai conseguir fazer”, explica o gestor.







A população não deve procurar a unidade hospitalar, precisa apenas estar com o número de WhatsApp atualizado no cadastro do Conecta Recife e um agente da Prefeitura vai entrar em contato com o paciente.



Caso haja algum imprevisto e a pessoa esteja com o agendamento confirmado, mas não possa comparecer, é importante que comunique com até cinco dias de antecedência.



Campos fala sobre os diversos tipos de exames oferecidos nesta ação da Prefeitura.

“Estamos falando de exames de imagem, laboratoriais, procedimentos cirúrgicos diversos, sobretudo aqueles que têm a maior fila, como vesícula, hérnia, cirurgia vascular. Estes sempre têm uma fila muito grande, mas a gente vai atender a todos”, conclui.



A secretária do Recife, Luciana Albuquerque, afirma que este é o maior mutirão que o Recife já fez.



“A gente começou o mutirão zerando fila de cirurgia e exame oftalmológicos e seguimos com o mutirão de cirurgia ginecológica. A nossa ideia é de que possamos chegar mais próximos de zerar as filas de exames e cirurgias em seis meses”, conclui.

