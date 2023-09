Novo Parque é inaugurado em Apipucos, na Zona Norte do Recife

A- A+

Neste sábado (16) o bairro de Apipucos, localizado na zona norte do Recife, recebeu um novo espaço de entretenimento e lazer para a população recifense. O parque local foi revitalizado, recebendo áreas que incluem um espaço para pets, uma pista de cooper e uma área infantil com jogos lúdicos de escalada. Quiosques, banheiros públicos e outros equipamentos já existentes também tiveram melhorias. Na parte em que fica o açude foi adicionado um píer flutuante que possibilita o uso de pedalinhos e caiaques.

Investimentos

Para as melhoras do Parque de Apipucos a Prefeitura do Recife investiu R$ 1,5 milhão. Segundo informações do órgão, o objetivo do projeto é oferecer novas atrações à comunidade, permitindo que todos desfrutem da área. No total, foram recuperados, requalificados e construídos cerca de 13,6 mil metros quadrados de espaços públicos.

"Revitalizamos toda a região ao redor do Açude, concretizamos a esperada construção do píer e apresentamos o novo Parque de Apipucos com uma perspectiva completamente rejuvenescida. A construção de espaços públicos de qualidade é de extrema importância, e em cada projeto, buscamos acrescentar um elemento inovador", destacou o prefeito da capital pernambucana, João Campos, durante a inauguração.

Quem estiver andando pelo entorno do Parque, a conexão com o Parque da Macaxeira pela Avenida Coronel João Batista foi aprimorada com a construção de três passagens elevadas, bem como a restauração dos passeios e guarda-corpos.

