Prefeitura do Recife inaugura parque Cais da Vila, na Zona Norte da cidade

A Prefeitura do Recife inaugurou neste sábado (27) o Cais da Vila, localizado no Parnamirim, na Zona Norte da cidade. Esse é um novo trecho do Parque do Capibaribe. Além do prefeito João Campos, estiveram presentes Luciana Santos, Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, Asher Lessels, representante das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e integrantes do poder Legislativo.

O Cais da Vila fica no entorno da comunidade Vila Vintém e leva o nome em homenagem ao local. O espaço reúne equipamentos para crianças, áreas de convivência, arquibancada em três níveis com estrutura de anfiteatro para usos diversos. Também há um píer flutuante que avança sobre o Rio Capibaribe.

De acordo com o prefeito João Campos, é importante para a cidade trazer as pessoas para perto dos rios. "Primeiro a gente traz um conceito de o que é público precisa de qualidade, com a participação das pessoas. Aqui era um espaço que não tinha nenhum tipo de utilização e convivência entre as pessoas e a cidade. Conseguimos fazer com a premissa básica de cuidar do meio ambiente e fazer as pessoas se aproximarem do Rio Capibaribe, porque quem está perto cuida", afirmou.

O projeto entregue faz parte de iniciativas do Projeto CITinova. Além do Cais da Vila, outros projetos como: Cais do Caiara e Jardins Filtrantes (Zona Oeste) fazem parte do Projeto Parque Capibaribe. Ao total, as obras custaram R$ 15 milhões.

"Com esse trecho a gente agrega o Parque Capibaribe na construção de uma cidade de Parque. A ideia desse projeto é resgatar a relação da cidade com o rio", disse Mariana Pontes, diretora da Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES).

O CITinova, é parte de uma cooperação internacional realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Presente na capital pernambucana, a Ministra Luciana Santos fez uma visita ao Cais da Vila e comentou sobre a valorização dos patrimônios ambientais da cidade.

"É muito importante que a população possa usufruir dos nossos rios. Isso traz um impacto de várias naturezas: inclusão, sociabilidade e até mesmo o debate da segurança pública. Tudo que você eleva o padrão de urbanização, modifica a relação da população com o patrimônio ecológico e ambiental".



