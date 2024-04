A- A+

PRIMEIRA INFÂNCIA Prefeitura do Recife inaugura parques sensoriais em creche escola, na Comunidade do Pilar Espaços conectam alunos com a natureza e proporcionam momentos de aprendizado

Os alunos da Creche Escola do Pilar, no centro do Recife, poderão desfrutar de dois novos espaços de convivência que foram entregues pela Prefeitura da cidade, na manhã desta quarta-feira (24).



Os locais vão proporcionar o desenvolvimento cognitivo e social dos pequenos estudantes, que são das idades de 1 a 5 anos.

Logo na entrada da instituição de ensino municipal, que atende aos moradores do centro do Recife, o parque sensorial possui diferenças de relevo para provocar o tato das crianças.



Além disso, o espaço, repleto de cores, conta com pequenas árvores que montam um campo de visão paisagística conectado com o meio ambiente.

Já o mini parque naturalizado conta com um pé de azeitona roxa, que chega aos 20 metros de altura, bancos feitos com troncos de árvore, paredes para pintura e um painel de arte urbana que retrata a figura de uma mãe natureza afrodescendente.



O conceito deste espaço é semelhante às Praças da Infância, construídos pela Prefeitura do Recife, em assistência ao público da Primeira Infância.

A gestão municipal tem se empenhado em dar assistência especializada ao público das primeiras idades, em virtude de acordo firmado com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que também tem fomentado, há 10 anos, a Semana do Bebê, que acontece até o próximo domingo (28).

A ideia da construção partiu do gabinete da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), e teve execução da Secretaria de Inovação Urbana e da Educação do Recife. Roldão, esteve presente durante a inauguração, considera o espaço de convivência como uma ferramenta para o crescimento das crianças, com o benefício do "livre brincar".

Vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Não há hipermeabilização, não há concreto. Há tronco de árvore que já foi cortada ou extraída e depois foi reaproveitada como banquinhos. A parede verde serve para as crianças escreverem com giz e também fazer desenhos lúdicos. Também vão poder pintar nas paredes com tintas que não vão fazer mal a ninguém. A gente está trazendo a reconexão delas [crianças] com a natureza", declarou.

"Eu acho que esse é o grande segredo, não só para as nossas escolas, mas para as particulares, os espaços privados. Para os [ambientes] públicos, a gente precisa incentivar e trazer essa reconexão, porque isso é saber olhar para a pauta da sustentabilidade", complementou.

Segundo a gestora da creche escola, que atende 115 crianças do entorno da comunidade, Roberta Araújo, o projeto foi montado há um ano, após uma escuta com as crianças, que tiveram espaço livre para dizerem como queriam se divertir no espaço de ensino.

Roberta Araújo, gestora da creche | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Isso vai influenciar na coordenação motora deles e nos relacionamentos interpessoais de forma positiva. Para nós, é uma super contribuição, porque são espaços livres. Algumas crianças moram em apartamento e não podem, sequer, brincar. Aqui é arborizado. Tem grande valia para a nossa evolução", finalizou ela.

