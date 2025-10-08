A- A+

CAPSi Prefeitura do Recife inicia construção de CAPSi 24h no Jordão para atender adolescentes Novo equipamento vai reforçar a rede de saúde mental da capital e atender jovens de 12 a 18 anos do Distrito Sanitário VIII

A Prefeitura do Recife deu início, nesta quarta-feira (8), à construção do primeiro Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) do Distrito Sanitário VIII, na Zona Oeste da cidade. A unidade, que funcionará 24 horas, será instalada no terreno do antigo Mercado do Jordão e promete ampliar o acesso ao atendimento especializado em saúde mental de adolescentes.

Equipamento terá atendimento 24h

Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço, o prefeito João Campos destacou a importância da nova unidade para o fortalecimento da rede de saúde mental da capital.

“Hoje podemos dar o início simbólico a essa obra e destacar alguns pontos importantes: o conselho de saúde e a comunidade participaram da escolha do local. Decidimos construir aqui porque essa região do Distrito Sanitário VIII não tinha nenhum CAPSi para atender crianças e adolescentes. Este também será o segundo equipamento 24 horas da cidade, garantindo que quem mora no Jordão, Ibura, Cohab e arredores possa receber atendimento especializado em saúde mental perto de casa”, afirmou o prefeito.

Segundo ele, o projeto faz parte de uma parceria com o Governo Federal, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Sabemos o que é precisar de atendimento médico, ainda mais de uma especialidade como a saúde mental, que tem grande demanda hoje. Esse serviço é uma parceria dentro do PAC, do Governo Federal, que está viabilizando a construção de equipamentos como este em todo o Brasil”, completou João Campos.

Investimento e previsão de entrega

Com investimento de R$2,77 milhões e previsão de conclusão para junho de 2026, o novo CAPSi vai atender adolescentes de 12 a 18 anos dos bairros de Ibura, Jordão, Cohab e comunidades próximas. A unidade vai descentralizar os serviços de saúde mental infantil, ampliar o acesso da população ao cuidado especializado e reduzir a fila de espera em outros centros da cidade.

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, ressaltou o impacto social da obra para o território.

“Estamos diante de uma conquista para a região, que vai garantir acolhimento especializado a adolescentes em sofrimento psíquico. É uma resposta concreta a uma necessidade antiga, num território onde as vulnerabilidades sociais e ambientais exigem uma rede de cuidado forte e próxima da população”, destacou.

A população local também comemorou o anúncio. Moradora há mais de 20 anos, Luciana de Azevedo, 43 anos, mãe de quatro filhos, entre eles Miguel, 11, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e Gabriel, 10, em processo de diagnóstico, celebrou a construção da nova unidade.

“Foi difícil conseguir esse CAPSi aqui. Para as mães atípicas é uma vitória enorme. Sempre precisamos buscar atendimento longe, agora vai ser perto de casa. Isso muda nossas vidas”, relatou emocionada.

Rede de saúde mental em expansão

Atualmente, apenas dois CAPS da rede municipal atendem adolescentes. A implantação desta nova unidade supre uma demanda antiga de um território marcado por grandes desafios sociais que impactam diretamente a saúde emocional da população.

Desde 2021, 12 dos 18 CAPS municipais já foram requalificados, entre eles Luiz Cerqueira, Cléa Lacet, Cempi, Esperança e Espaço Azul. Em 2024, o Recife inaugurou um novo CAPSi no Pina e iniciou a construção de um centro de convivência em saúde mental no Espinheiro. Também foram criados novos serviços, como o Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio e o Serviço Integrado de Saúde Mental de Especialidades.

Com informações da assessoria

