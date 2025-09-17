Qua, 17 de Setembro

Zona Sul do Recife

Prefeitura do Recife inicia construção dos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem

Ação deve beneficiar cerca de 2,6 mil pessoas em situação de vulnerabilidade

Construção de dois habitacionais no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, teve início nessa terça-feira (16)Construção de dois habitacionais no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, teve início nessa terça-feira (16) - Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Com o objetivo de beneficiar cerca de 2,6 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, a construção dos conjuntos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi iniciada, nessa terça-feira (16), pela Prefeitura do Recife e Governo Federal.

As obras terão um investimento total de R$ 90 milhões, incluindo contrapartida municipal em torno de R$ 1 milhão, para a construção de 528 apartamentos que farão parte do programa Minha Casa, Minha Vida FAR.

Os habitacionais ficarão localizados na rua 20 de Janeiro, em uma área que pertencia a Aeronáutica e foi transferida da União para o município como forma de quitar uma dívida.

"A área escolhida, anteriormente ocupada por imóveis da Aeronáutica, foi transferida pela União ao município após negociação entre o prefeito João Campos, o ministro da Defesa, José Múcio, e decisão do presidente Lula. O terreno, agora revitalizado, será destinado exclusivamente para habitação de interesse social", explicou o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury.

Projeto dos habitacionais Vila Aeronáutica I e II. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

A execução da obra ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com acompanhamento da Secretaria de Habitação do Recife, que regularizou os terrenos, aprovou os projetos e realizou os chamamentos públicos para contratação das construtoras. 

Os habitacionais integram um conjunto de cerca de 1,8 mil novas unidades populares que o Recife vai receber pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o que representa um investimento total de R$ 300 milhões e beneficia diretamente mais de 9 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em diversas regiões da cidade.

Os apartamentos terão cerca de 51 m, contando com sala de estar e jantar, varanda, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, divididos em 17 blocos com tipologia térreo mais três pavimentos, e ocuparão uma área de 25 mil m2. 

No Vila Aeronáutica 1, serão 288 unidades nas quadras A, B e C, enquanto que o Vila Aeronáutica 2 terá 240 unidades nas quadras D e E. 

O projeto também inclui pista de cooper, centro de convivência, salão multiuso, quadra, lojas comerciais, parque infantil, academia, praça da melhor idade, mini-campo, gazebo, ciclovia, bicicletário, guarita e estacionamento para carros e motos.

Plantio
Como compensação ambiental, o bairro de Boa Viagem ganhará 38 indivíduos arbóreos de grande porte, 112 de médio e 118 de pequeno porte, sendo um total de 268 unidades.

“Além de proporcionar moradia digna para milhares de pessoas de baixa renda da região, vamos garantir o aumento da cobertura vegetal da área com o replantio em dobro das árvores”, afirma Cury. 

A autorização para a intervenção foi concedida pela Secretaria Executiva de Licenciamento Ambiental do Recife. A ação está prevista na Lei Municipal Nº 18.938 e o replantio seguirá as diretrizes estabelecidas no Manual de Arborização do Recife.

