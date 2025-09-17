A- A+

Zona Sul do Recife Prefeitura do Recife inicia construção dos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem Ação deve beneficiar cerca de 2,6 mil pessoas em situação de vulnerabilidade

Com o objetivo de beneficiar cerca de 2,6 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, a construção dos conjuntos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi iniciada, nessa terça-feira (16), pela Prefeitura do Recife e Governo Federal.

As obras terão um investimento total de R$ 90 milhões, incluindo contrapartida municipal em torno de R$ 1 milhão, para a construção de 528 apartamentos que farão parte do programa Minha Casa, Minha Vida FAR.

Os habitacionais ficarão localizados na rua 20 de Janeiro, em uma área que pertencia a Aeronáutica e foi transferida da União para o município como forma de quitar uma dívida.

"A área escolhida, anteriormente ocupada por imóveis da Aeronáutica, foi transferida pela União ao município após negociação entre o prefeito João Campos, o ministro da Defesa, José Múcio, e decisão do presidente Lula. O terreno, agora revitalizado, será destinado exclusivamente para habitação de interesse social", explicou o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury.

Projeto dos habitacionais Vila Aeronáutica I e II. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

A execução da obra ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com acompanhamento da Secretaria de Habitação do Recife, que regularizou os terrenos, aprovou os projetos e realizou os chamamentos públicos para contratação das construtoras.

Os habitacionais integram um conjunto de cerca de 1,8 mil novas unidades populares que o Recife vai receber pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o que representa um investimento total de R$ 300 milhões e beneficia diretamente mais de 9 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em diversas regiões da cidade.

Os apartamentos terão cerca de 51 m, contando com sala de estar e jantar, varanda, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, divididos em 17 blocos com tipologia térreo mais três pavimentos, e ocuparão uma área de 25 mil m2.

No Vila Aeronáutica 1, serão 288 unidades nas quadras A, B e C, enquanto que o Vila Aeronáutica 2 terá 240 unidades nas quadras D e E.

O projeto também inclui pista de cooper, centro de convivência, salão multiuso, quadra, lojas comerciais, parque infantil, academia, praça da melhor idade, mini-campo, gazebo, ciclovia, bicicletário, guarita e estacionamento para carros e motos.

Plantio

Como compensação ambiental, o bairro de Boa Viagem ganhará 38 indivíduos arbóreos de grande porte, 112 de médio e 118 de pequeno porte, sendo um total de 268 unidades.

“Além de proporcionar moradia digna para milhares de pessoas de baixa renda da região, vamos garantir o aumento da cobertura vegetal da área com o replantio em dobro das árvores”, afirma Cury.

A autorização para a intervenção foi concedida pela Secretaria Executiva de Licenciamento Ambiental do Recife. A ação está prevista na Lei Municipal Nº 18.938 e o replantio seguirá as diretrizes estabelecidas no Manual de Arborização do Recife.

