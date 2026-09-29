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SAÚDE Prefeitura do Recife inicia obras do Centro de Diagnóstico por Imagem nesta terça-feira (29) Unidade de saúde será instalada no bairro de Santo Antônio, no centro, e terá capacidade para realizar cerca de 275 mil exames por ano

A prefeitura do Recife deu início, nesta terça-feira (29), às obras do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), que será instalado na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, na área central da cidade.

Com investimento de R$ 36 milhões do Tesouro Municipal, o equipamento será destinado à realização de exames e procedimentos para apoio ao diagnóstico e deverá entrar em funcionamento no segundo semestre do ano de 2027.

O CDI funcionará em um imóvel com 2,4 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos. Ao todo, o serviço terá capacidade para realizar cerca de 275 mil exames por ano.

A unidade vai contar com 12 salas de ultrassonografia, duas de raio-X, uma de ressonância magnética e uma de mamografia, além de outros espaços destinados à realização dos procedimentos e ao atendimento dos usuários.

Além dos exames de imagem, a oferta inclui procedimentos como endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, espirometria, Holter/Mapa, videolaringoscopia e nasofibroscopia.

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Prefeitura prevê entrega da unidade no segundo semestre do próximo ano, com investimento de R$ 36 milhões. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



De acordo com Victor Marques, prefeito do Recife, o imóvel onde funcionará o CDI era originalmente uma agência bancária que estava fechada. A partir desta terça-feira, o espaço passará por uma reforma para revitalizar as salas e os ambientes à realização dos exames que serão oferecidos futuramente na unidade.

“A prefeitura iniciou uma negociação para fazer a desapropriação. Por isso, a gente tá fazendo a execução de uma reforma muito importante para a adequação das salas e do espaço, para que esses exames possam ser executados. Então hoje, ele é um prédio já escriturado em nome da prefeitura do Recife", destacou.

O prefeito Victor Marques acompanha o início das obras do Centro de Diagnóstico por Imagem, em Santo Antônio, no Centro do Recife. A nova unidade de saúde ocupará o imóvel de três pavimentos na Avenida Dantas Barreto, com uma estruturada adequada para oferecer diferentes tipos de exames e procedimentos especializados. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O gestor municipal também afirmou que os andares superiores vão receber salas de ultrassonografia e outros exames, e que a estrutura terá um papel fundamental na redução das filas da rede de atendimento municipal e na garantia de maior agilidade e qualidade no atendimento aos usuários.

“Cerca de 20 mil exames por mês serão executados e atracados às nossas principais filas da rede de saúde, ajudando, principalmente, os cidadãos a terem um tratamento adequado. Essa é a coisa mais importante: além do prédio e da infraestrutura, o mais importante é que o cidadão recifense tenha direito de ter um atendimento com dignidade e principalmente com velocidade”, ressaltou.

A unidade também disponibilizará os respectivos laudos médicos, com o objetivo de contribuir para a definição e a continuidade do tratamento dos pacientes nas unidades de referência.

Nesse sentido, a grade de procedimentos foi definida a partir da análise das principais filas de espera da rede municipal e atenderá pessoas de todas as faixas etárias.

Atendimentos

O atendimento será realizado por uma equipe multiprofissional, formada por especialistas de áreas como Anestesiologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Radiologia.

Além disso, os profissionais também vão integrar parte do quadro profissionais de Enfermagem, Farmácia e Serviço Social, além de técnicos e trabalhadores da área administrativa.

O acesso aos exames ocorrerá por meio de encaminhamento das unidades da Atenção Básica, como Unidades de Saúde da Família (USF+) e as tradicionais Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de policlínicas e hospitais do município.

A solicitação será feita por meio da Central de Regulação, responsável pelo agendamento dos procedimentos.

Segundo Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife, mais de 300 mil pessoas foram atendidas pela rede municipal desde novembro de 2023, após o início do novo plano de ampliação da Atenção Básica. Para a gestora, o aumento da demanda por exames, consultas e cirurgias reforçou a necessidade de criação do CDI.

“Tudo isso [300 mil pessoas atendidas] implica em um aumento da demanda por exames, consultas e cirurgias. Esse CDI vem para refletir toda essa necessidade que a gente tem. Então, são 15 tipos de exames diferentes, como ressonância e raio X, teremos 12 salas de ultrassom [...] e outros vários exames", esclareceu.

A secretária explicou que a unidade contará com equipamentos de ponta para exames como ressonância, raio X, ultrassonografia, colonoscopia, endoscopia e procedimentos cardiológicos, com emissão do laudo para o paciente retornar ao especialista. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A servidora pública também explicou que o paciente poderá ser encaminhado ao CDI após consulta com profissionais da rede e retornar ao especialista com o resultado do procedimento.

“A capacidade será de ofertar 21 mil exames por mês, com equipamentos de ponta. A partir de uma consulta que o paciente faz com profissionais da rede dentro do centro, eles são encaminhados para algum ponto da rede e um dos pontos para fazer os exames será o CDI. Com o exame, o paciente já sai com o laudo prontinho para voltar para o especialista para fazer o seu diagnóstico”, complementou.

Virtualmente, os usuários serão informados sobre as marcações por meio de mensagens enviadas pelo ConectaZap, no número (81) 99117-1407, e também poderão receber ligações da Central, pelo telefone 0800-081-0040.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar a oferta de exames e reduzir o tempo de espera por procedimentos na rede municipal.

No total, o investimento é de R$ 36.015.925,31, incluindo custos de desapropriação do imóvel, execução da obra, aquisição dos equipamentos e compra de mobiliário.

A expectativa é concluir a implantação do Centro de Diagnóstico por Imagem e iniciar o atendimento à população no segundo semestre do próximo ano.

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