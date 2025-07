A- A+

Futebol Prefeitura do Recife inicia requalificação da Praça do Arsenal Obras se inspiram no projeto original de 1934 do paisagista Roberto Burle Marx

A Prefeitura do Recife iniciou nesta semana as obras de requalificação da Praça Artur Oscar, mais conhecida como Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. Com o intuito de transformar o espaço em uma praça mais moderna, a intervenção seguirá a inspiração do projeto de 1934, criado pelo paisagista Roberto Burle Marx. O local já está isolado para o início dos serviços, com previsão de conclusão até 15 de outubro.



Projeto

As obras fazem parte das ações mitigadoras do empreendimento Moinho Recife, com projeto coordenado pelo Recentro e pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), com consultoria do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que contribuiu com levantamentos históricos e registros iconográficos da praça.

A requalificação trabalha em diversos pontos como a retomada de um hardim central com espécies de restinga, adição de canteiro, contornado por uma mureta de alvenaria revestida em granilite, que ocupará o lugar da fonte instalado nos anos 1970, e a instalação de bancos de concreto contemporâneos com bordas arredondadas junto às árvores mais antigas.

Projeto de requalificação da Praça do Arsenal. Foto: Divulgação

O projeto também assegura a preservação das espécies já presentes no local, como oitizeiros, castanholas e palmeiras imperiais. Com o nivelamento da praça, a circulação de pedestres será ampliada. Para isso, serão removidos gradis, escadarias, rampas e portões, e a atual pavimentação em pedra portuguesa dará lugar a placas de concreto liso, tornando o espaço mais acessível.

A Prefeitura do Recife informou que vai incorporar outros elementos no espaço como lixeiras com acabamento em madeira, bicicletário e novo sistema de iluminação pública. O busto do Almirante Tamandaré, hoje no centro da praça, será transferido para o Quartel da Marinha.

Para o arquiteto Celso Sales, Superintendente de Paisagismo da Diretoria Executiva de Projetos e Obras da Emlurb, a proposta vai além da requalificação física do espaço. “O objetivo é oferecer aos recifenses e visitantes uma praça mais acessível, acolhedora e em sintonia com o pensamento de Burle Marx, referência internacional no paisagismo moderno. A retomada do conceito original da praça buscou melhorar a qualidade do uso cotidiano e estimular a permanência, além de atuar como ferramenta de preservação da memória urbana e de educação patrimonial”, afirmou.

História

A Praça do Arsenal integra o conjunto de 15 jardins históricos do Recife projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx (1909–1994), oficialmente reconhecidos pelo Decreto Municipal nº 29.537, de 23 de março de 2016. Além da Praça Artur Oscar (Arsenal), fazem parte da lista: as praças de Casa Forte, Euclides da Cunha, República, Jardim Campo das Princesas, Derby, Salgado Filho, Faria Neves, Pinto Damaso, Entroncamento, Chora Menino, Maciel Pinheiro, Dezessete, Jardim da Capela da Jaqueira, e os largos da Paz e das Cinco Pontas.

A preservação desses espaços públicos é acompanhada pelo Comitê Burle Marx, formado por representantes da Prefeitura do Recife, da sociedade civil e de instituições como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

