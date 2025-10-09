A- A+

Prevenção Prefeitura do Recife intensifica ações contra a sífilis durante o Outubro Verde Programação reforça prevenção, testagem e tratamento da doença, que apresentou queda nos últimos anos

Durante o Outubro Verde, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), realiza uma série de ações de combate à sífilis e à sífilis congênita. O objetivo é reforçar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, especialmente em gestantes, evitando a transmissão da bactéria Treponema pallidum para o bebê.

Redução nos índices

A mobilização nacional ocorre em torno do Dia de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, celebrado em 18 de outubro. Dados da Sesau mostram avanços: em 2022, foram registrados 30,9 casos por 1.000 nascidos vivos; em 2024, o índice caiu para 22,5. A proporção de sífilis congênita também reduziu de 49,6% em 2022 para 27,7% em 2024.

“Esses resultados são fruto de estratégias como a descentralização da testagem rápida na cidade, por meio do programa Vamos Testar, Vamos Prevenir, que de 2023 a 2025 já realizou 175 ações de testagem e alcançou 13.839 pessoas”, afirmou o coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

Prevenção e diagnóstico

Entre as atividades estão a estratégia PrEPara a Prevenção!, com ações aos sábados, das 8h às 16h, e o programa Vamos Testar, Vamos Prevenir, que leva testagem rápida a diferentes pontos da cidade. A Sesau também promove seminários e campanhas educativas para profissionais de saúde e o público em geral. A programação completa pode ser acessada em bit.ly/OUTUBRO_VERDE_2025.

Durante o mês, serão instalados 20 totens permanentes para distribuição de insumos de prevenção em locais estratégicos, como mercados e terminais. Além disso, 200 dispensers com preservativos e géis íntimos serão enviados às unidades de saúde municipais, ampliando o acesso da população aos materiais preventivos.

Com informações da assessoria

