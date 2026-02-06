Prefeitura do Recife intensifica fiscalização contra veículos de tração animal
Município proibiu a circulação desse tipo de transporte a partir de 1º de fevereiro de 2026
A Prefeitura do Recife está reforçando as ações de fiscalização contra veículos de tração animal em vias públicas urbanas da capital, com o objetivo de coibir a circulação e a condução de animais em diferentes pontos da cidade.
A circulação desse tipo de transporte foi proibida pela Lei Municipal nº 17.918/13, que entrou em vigor na capital pernambucana no último domingo (1º).
A operação está sendo realizada pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife, o Centro de Vigilância Ambiental (CVA), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Guarda Municipal.
Os condutores que descumprirem a medida terão os cavalos e as carroças recolhidos. Os animais serão encaminhados ao CVA, onde receberão os cuidados veterinários necessários.
Leia também
• Bloco Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, acontece neste domingo (8) no Recife
• Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos Masters e Pré-Masters 2026 será no Recife
• Apac emite alerta de chuvas para todas as regiões de Pernambuco; aviso vale até sábado (7)
Os tutores devem apresentar documentos que comprovem a posse de uma área rural fora da capital pernambucana, entre outros requisitos, em até 15 dias após o resgate. Caso não cumpram as exigências, os animais serão colocados para adoção.
Na última quarta-feira (4), seis cavalos em condições de risco foram recolhidos durante uma operação de fiscalização por maus-tratos a animais. Eles foram resgatados enquanto circulavam pelas vias públicas nos bairros do Arruda, Cabanga, Jiquiá, Joana Bezerra e Mangueira.
Entrega voluntária
Segundo a gestão municipal, seis condutores dos 46 cadastrados até o momento já aderiram ao programa de entrega voluntária dos animais e foram indenizados pelo órgão.
Ao todo, foram creditados mais de R$ 13 mil em indenizações. Os condutores também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana do município, além de receberem concessões de crédito para a compra de bicicletas elétricas.
A expectativa é que novos tutores sejam convocados para a entrega voluntária ainda neste mês de fevereiro.
Os carroceiros que ainda não se cadastraram precisam entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar atendimento pelo telefone 3355-1670 ou pelo WhatsApp (81) 99215-1666.