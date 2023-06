A- A+

Pioneirismo Prefeitura do Recife lança aplicativo para a saúde em parceria com o governo federal A capital pernambucana recebe o "Minha Saúde Conectada" e é pioneira da nova ferramenta

A Prefeitura do Recife lançou, na tarde desta segunda-feira (12), a plataforma Minha Saúde Conectada, em parceria com o governo federal. Através do aplicativo, será possível acssar toda a trajetória de pacientes das unidades de saúde da capital, incluindo a visualização de prontuários e exames, entre outras possibilidades.

O Recife, inclusive, é pioneiro da nova ferramenta.

"Hoje, nós damos mais um passo importante na transformação digital dos serviços de saúde com essa nova ferramenta que está disponível dentro do Conecta Recife. O cidadão vai poder ter suas informações, seu histórico de consultas, dos seus agendamentos, das informações que o profissional de saúde registrou durante os atendimentos, para que tudo isso fique guardado em um único local, que aquilo não fique apenas numa ficha de papel, que pode ser perdido. Isso ajudará muito o cidadão e aos profissionais de saúde, porque estará tudo registrado em um único lugar", explica o prefeito do Recife, João Campos.

Parte dos dados dos cidadãos já está no novo sistema, que, inclusive, está funcionando normalmente para a população.

"Unidades básicas de saúde que já usavam protuário eletrônico, por exemplo, fazendo registros nos últimos dois anos, agora o usuário vai conseguir ver esses dois anos para trás. Mas o mais importante é que daqui para frente, todo mundo vai ser assim. A gente tem um marco temporal: daqui para frente, a gente tem a garantia que todos os usuários vão ter os seus exames, consultas e prontuários, tudo digital, em um único lugar", pontua João Campos.

O lançamento foi feito no auditório Capiba, na Prefeitura do Recife, e contou com a presença da secretária e Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, e dos secretários de Atenção Especializada e Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda e Ana Estela Haddad, respectivamente, além do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro.

