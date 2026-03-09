A- A+

Iniciativa Prefeitura do Recife lança pacote de ações em alusão ao Dia da Mulher Entre as medidas anunciadas estão a ampliação da rede de atendimento especializado, iniciativas de formação e o envio de projeto de lei para garantir oportunidades de trabalho a mulheres vítimas de violência

Leia também

• Milhares marcham no Dia da Mulher contra ajuste de Milei na Argentina

• Prefeitura do Recife lança iniciativa com IA para reduzir casos de violência contra a mulher

• Carreta da Mulher Pernambucana alcança a marca de 81.330 atendimentos e lança novas datas

Novas políticas públicas de prevenção à violência, ampliação da rede de atendimento, fortalecimento institucional da Secretaria da Mulher e iniciativas de formação e acolhimento. Essas iniciativas integram o conjunto de medidas anunciado pela Prefeitura do Recife, ontem, em alusão ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

O prefeito João Campos também anunciou o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal para garantir oportunidades de trabalho a mulheres vítimas de violência em contratos firmados pela Prefeitura.

O prefeito falou sobre a importância da nova legislação e de outras medidas anunciadas pela gestão.

“A gente sanciona hoje a lei aprovada na Câmara que cria o programa de formação e fortalece as políticas para as mulheres. Também celebramos a nomeação de mais de 40 profissionais do primeiro concurso público da Secretaria da Mulher, a criação de uma ouvidoria específica e a abertura, ainda neste mês, de um novo SER Clarice na Zona Norte”, afirmou João Campos.

A nova legislação sancionada institui a Política Municipal “Recife pela Vida das Mulheres”, que estabelece diretrizes para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher, além de promover a autonomia e o empoderamento econômico.

A norma também cria o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas Integradas para a Mulher e estrutura o Sistema Municipal de Promoção dos Direitos da Mulher.

Entre os anúncios também está a ampliação da rede de atendimento com um novo equipamento da rede municipal, o SER Clarice - Zona Norte.

Outro destaque foi a convocação da segunda chamada do concurso público da Secretaria da Mulher, realizada no dia 5 de março, que garantiu a nomeação de 26 novas servidoras efetivas para recomposição do quadro funcional.

Formação

Também integra o pacote de ações a publicação do decreto que institui o Programa de Formação para Prevenção da Violência Doméstica e Sexista e Promoção da Igualdade entre Mulheres e Homens.

Segundo a prefeitura, a iniciativa tem foco em educação cidadã, fortalecimento comunitário e disseminação de práticas preventivas.

Ouvidoria

A Secretaria da Mulher, em parceria com a Controladoria Geral do Município, lançou a Cartilha de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual.

A gestão municipal também anunciou a implantação da Ouvidoria da Mulher, um canal especializado voltado ao atendimento e ao encaminhamento de demandas relacionadas aos direitos das mulheres. O serviço contará com atendimento presencial, pelo sistema oficial de ouvidoria e por meio de um número 0800 exclusivo.

Veja também