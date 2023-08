Prefeitura do Recife lança programa de requalificação de praças e pede participação da população

A- A+

A Prefeitura do Recife lançou, na manhã desta quinta-feira (31), o programa Tá Aprumado Praças, que visa à requalificação ou implantação de 120 espaços de lazer. Esse projeto representa um novo padrão para os espaços públicos de convivência da capital pernambucana. O investimento será de R$ 60 milhões.



O diferencial do mais novo programa da gestão municipal é o “figital”, que une o físico ao digital e permite uma ouvidoria disponibilizada diretamente para a população, que terá papel importante em algumas etapas do processo, como escolher as praças que serão revitalizadas ou até mesmo sugerir os equipamentos que nelas serão implantados.



O prefeito do Recife, João Campos (PSB), destaca que a importância de chamar a sociedade para interagir nos projetos da prefeitura. Segundo o gestor, poucas administrações utilizam esse recurso no País.

“Eu não tenho registro de isso já ter acontecido na nossa cidade. Poucos casos no Brasil afora de a prefeitura ouvir a população para todas as obras de praças que foram feitas. Isso traz uma possibilidade de acerto muito maior, porque quem escuta as pessoas acerta mais, e a gente está aqui para escutar”,diz.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB) | Foto: Thalis Araújo/ Folha de Pernambuco

O líder municipal diz, ainda, que este período de verão é o melhor para que obras sejam executadas em toda a capital pernambucana. Isso permite agilidade e a segurança dos trabalhadores e das pessoas que transitam todos os dias em todas as partes.

“A gente faz obras o ano inteiro, mas no verão a gente consegue intensificar a velocidade e a quantidade das obras. Lembrando as obras que começaram no inverno seguem avançando e agora estão aceleradas”, acrescenta.

Até agora, a prefeitura entregou duas Praças da Infância, sendo a primeira na Praça Dom Miguel Valverde, na Encruzilhada, Zona Norte do Recife, e a segunda no Compaz Miguel Arraes, na avenida Caxangá, na Madalena, Zona Oeste da Capital.

Outras duas já estão em andamento, no bairro de San Martin, na Zona Oeste, e no Ibura, na Zona Sul. Além delas, sete novas estão prestes a serem iniciadas em bairros diferentes.

De acordo com a gestão, o plano é revitalizar, até o ano que vem, todas as 15 praças desenhadas e projetadas pelo paisagista Roberto Burle Marx na década de 1930. O desenho já está em andamento nas praças do Derby, Entroncamento, Praça do Arsenal e de Casa Forte.

A ação continuará nas Praças Chora Menino, Maciel Pinheiro, Dezessete, Largo das Cinco Pontas, Largo da Paz, Salgado Filho e Jardim da Capela da Jaqueira.

A partir das sugestões coletadas, 50 praças em locais novos serão transformadas. Isso inclui recuperação completa, paisagismo integrado, módulos para crianças e restauração de áreas esportivas para garantir o lazer da comunidade.

João ainda conscientiza as pessoas para cuidarem dos equipamentos construídos ao longo de toda a Cidade para garantir uma vida útil maior desses locais.

“A gente está falando de patrimônio público, ou seja, dinheiro dos recifenses que vai ser utilizado para as praças. Então a gente faz um apelo a todo mundo. Vamos cuidar, porque é de todos vocês, é feito com o dinheiro de vocês e a gente está botando materiais de qualidade, porque a gente tem certeza de que, se as pessoas virem algo de qualidade, vão ter muito mais cuidado e vão entender que a gente fez aquilo com muito carinho para eles”, conclui.

Como vai ser a participação dos recifenses?

As pessoas vão poder responder uma enquete sobre qual praça deverá receber prioridade ou optar sobre qual é a vocação da praça, por exemplo, se ela deve ser priorizada como área verde, de esportes, espaço para academias de saúde ou atividades infantis.

As empresas poderão adotar uma praça, obtendo o selo de distinção de acordo com a contribuição concedida. Para participar, a população precisa se cadastrar pelo Conecta Recife e receber uma mensagem pelo aplicativo de conversa.

Veja também

gastronomia Concurso O Quilo É Nosso recebe inscrições até 6 de setembro