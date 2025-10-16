A- A+

Capacitação Prefeitura do Recife lança projeto para capacitar jovens em comunicação e alimentação saudável Iniciativa inédita no país vai formar 60 participantes com apoio do MDS, da Umane e da Angola Comunicação

A Prefeitura do Recife lançou, nesta quinta-feira (16), o projeto “Fala que Alimenta”, em celebração ao Dia Mundial da Alimentação. A formação gratuita em comunicação e engajamento social sobre alimentação adequada e saudável é uma ação pioneira no Brasil, realizada com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da Umane, e execução da Angola Comunicação. As inscrições estão abertas até 9 de novembro, pelo link bit.ly/inscricoes_falaquealimenta.

Formação e público

O projeto vai beneficiar 60 jovens recifenses entre 18 e 29 anos, com prioridade para mulheres (cis e trans), pessoas negras e jovens LGBTQIAPN+. Metade das vagas é reservada para esses grupos.

“Quando a população tem acesso a conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis, práticas de consumo consciente e alternativas sustentáveis, ela passa a ter melhores condições de tomar decisões que impactam positivamente sua qualidade de vida”, destacou Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

Estrutura do curso

A formação acontecerá entre dezembro de 2025 e abril de 2026, em formato híbrido, com seis módulos, três presenciais e três online. Os conteúdos incluem inteligência artificial, produção audiovisual e planejamento estratégico de comunicação. Os jovens terão acesso a materiais pedagógicos, monitores e suporte individualizado, além de ajuda de custo para deslocamento, alimentação e recarga mensal de celular para acesso à internet.

Quem concluir 75% das atividades receberá certificado de participação, e os conteúdos criados serão divulgados nas redes sociais do projeto.

Modelo para outras cidades

O Recife será a cidade piloto da iniciativa.

“Vamos começar no Recife, mas a expectativa do MDS é compartilhar os aprendizados em outros territórios, para que outras cidades passem a investir em ações de comunicação e engajamento das juventudes”, afirmou Gisele Bortolini, coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável do MDS.

A lista de selecionados será divulgada no dia 17 de novembro, nas redes @falaquealimenta e @sas.recife. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (81) 99201-3466.

Com informações da assessoria

