Prefeitura do Recife lança sistema de identificação infantil para casos desaparecimento

A Prefeitura do Recife lançou, neste sábado (1), um novo sistema de identificação infantil para agilizar as buscas em casos de desaparecimento. A iniciativa, realizada pelas secretarias de Turismo e Lazer e de Direitos Humanos e Juventude, já cadastrou mais de 100 crianças no espaço do projeto Praia Sem Barreiras, em Boa Viagem.

Cada criança recebeu uma pulseira com QR Code que reúne dados pessoais e de contato dos responsáveis, permitindo uma localização imediata em situações de emergência.

As equipes das secretarias de Direitos Humanos e Juventude e de Turismo e Lazer do Recife realizarão a identificação infantil sempre às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7.

Para fazer o cadastro, o responsável deve estar presente com a criança, para que sejam registradas as fotos de ambos. A partir do QR Code da pulseira, são inseridos dados como nome, idade, tipo sanguíneo, convênio médico, possíveis alergias ou observações clínicas, além de informações sobre deficiência (PCD), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e perfil educacional e comportamental. No caso do responsável, são registrados o nome, a foto e o telefone para contato.

Foto: Divulgação/PCR

Com todas as informações registradas, o QR Code é personalizado e inserido na pulseira que será usada pela criança. Em caso de emergência, basta escanear o código e acionar a opção "pessoa encontrada" e a coordenação do programa recebe automaticamente a localização de quem fez o registro, agilizando o reencontro.

"Tem pulseira de identificação de criança nova na área, agora com QRCode, geolocalização, registro de foto da criança e drone, tudo isto com tecnologia e cuidado. Começa aqui no Praia sem Barreiras, na praia de Boa Viagem, e vamos usar esse modelo nos grandes eventos, como o Réveillon, Carnaval, Natal e São João. Garantindo a identificação da criança com proteção, para evitar qualquer tipo de transtorno com as famílias", afirmou o prefeito João Campos.

Durante grandes eventos, as fotos das crianças cadastradas que estiverem desaparecidas também poderão ser exibidas em telões para facilitar a identificação. Ao acessar o QR Code, o usuário encontra ainda três botões de contato direto: um para o Corpo de Bombeiros, outro para a Polícia Militar e um terceiro que direciona para o WhatsApp do responsável.

Campanhas

O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, lembrou que a campanha da SDHJ Respeito, Proteção e Afeto, que promove iniciativas de identificação de crianças em grandes eventos públicos e ações educativas nas escolas e comunidades, já ganhou reconhecimento internacional.

A cidade do Recife foi indicada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para representar o Brasil na Reunião Regional dos Países Pioneiros das Américas da Aliança Global para Acabar com a Violência Contra Crianças, realizada na Cidade do México, em julho deste ano.

"Agora, a Prefeitura do Recife modernizou o protocolo de proteção à infância, com dados mais detalhados sobre a saúde da criança, como, por exemplo, se ela tem alguma alergia ou se possui alguma neurodivergência. Seguimos firmes no compromisso de construir uma cidade que cuida e garante direitos desde a primeira infância até a longevidade", destacou o secretário.

Para o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, essa ação vai gerar um impacto positivo para a população e os turistas que vêm à cidade:

"Todos nós, quando estamos em um ambiente de lazer, temos a tendência de relaxar e, com isso, ficamos mais vulneráveis a incidentes. As pulseiras de identificação com o QRCode lançadas hoje na praia vão proporcionar ao recifense e ao turista prevenção, mais segurança e eficiência na resposta quando uma criança se perder. O Turismo Seguro é exatamente o conjunto de ações como essa que visa garantir o bem-estar dos turistas, prevenção de riscos e protocolos de segurança", explicou.

