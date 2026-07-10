Prefeitura do Recife leva pessoas em situação de rua para assistir a jogo do Sport na Ilha do Retiro
Ação pioneira nesta sexta-feira (10) beneficia 30 acolhidos por serviços socioassistenciais
Trinta pessoas em situação de rua atendidas por serviços socioassistenciais da prefeitura do Recife viverão uma experiência marcante na noite desta sexta-feira (10).
O grupo foi convidado para assistir à partida entre Sport e Botafogo-SP, às 20h, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para muitos dos participantes, esta será a primeira oportunidade de acompanhar um jogo de futebol dentro de um estádio.
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A ação é promovida em conjunto pelas secretarias de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) e de Esportes (Sepe).
O público beneficiado é assistido pelo Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Cinpop) e pela Casa de Acolhida Irmã Dulce (CAT Irmã Dulce).
Esporte como inclusão social
A ida ao estádio complementa o projeto "Direito à Cidade, ao Esporte e ao Lazer nos Centros POP", desenvolvido pela gestão municipal.
Desde março deste ano, os usuários do Cinpop participam de treinos semanais de futebol às terças-feiras, enquanto os acolhidos da CAT Irmã Dulce treinam às quintas-feiras.
As atividades ocorrem sempre das 9h às 11h, no Campo do Onze, em Santo Amaro, espaço recentemente revitalizado pelo programa Gramadão. Todas as atividades são acompanhadas por profissionais da assistência social e de educação física
"Acreditamos que o acesso ao esporte, ao lazer e à cultura também é um direito de quem está em situação de rua. Entre todas as atividades, o futebol é uma das que mais desperta o interesse dos usuários, o que motivou a criação das aulas regulares e, agora, possibilita essa experiência de assistir a uma partida", afirma a secretária de Assistência Social, Pâmela Alves.
O secretário de Esportes, Eduardo Mota, reforçou o caráter de inclusão da iniciativa.
"Essa ação é pioneira e simboliza uma parceria muito importante entre as secretarias, que já desenvolvem um trabalho consistente por meio das aulas de futebol para pessoas em situação de rua. Poder proporcionar esse momento, é como uma ‘cereja no bolo’", destaca.
Estrutura dos serviços
Os participantes da ação frequentam diariamente a rede de proteção do município.
O Cinpo, localizado em Santo Amaro, oferece serviços unificados de assistência, saúde e orientação jurídica com capacidade para 150 atendimentos diários.
Já a CAT Irmã Dulce, situada no bairro de São José, atua como abrigo institucional, funcionando 24 horas por dia, para até 70 homens adultos em situação de vulnerabilidade social.