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FUTEBOL

Prefeitura do Recife leva pessoas em situação de rua para assistir a jogo do Sport na Ilha do Retiro

Ação pioneira nesta sexta-feira (10) beneficia 30 acolhidos por serviços socioassistenciais

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Prefeitura do Recife leva pessoas em situação de rua para assistir ao jogo do Sport na Ilha do RetiroPrefeitura do Recife leva pessoas em situação de rua para assistir ao jogo do Sport na Ilha do Retiro - Foto: Douglas Fagner / PCR

Trinta pessoas em situação de rua atendidas por serviços socioassistenciais da prefeitura do Recife viverão uma experiência marcante na noite desta sexta-feira (10).

O grupo foi convidado para assistir à partida entre Sport e Botafogo-SP, às 20h, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para muitos dos participantes, esta será a primeira oportunidade de acompanhar um jogo de futebol dentro de um estádio.
 

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A ação é promovida em conjunto pelas secretarias de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) e de Esportes (Sepe).

O público beneficiado é assistido pelo Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Cinpop) e pela Casa de Acolhida Irmã Dulce (CAT Irmã Dulce).

Esporte como inclusão social
A ida ao estádio complementa o projeto "Direito à Cidade, ao Esporte e ao Lazer nos Centros POP", desenvolvido pela gestão municipal.

Desde março deste ano, os usuários do Cinpop participam de treinos semanais de futebol às terças-feiras, enquanto os acolhidos da CAT Irmã Dulce treinam às quintas-feiras.

As atividades ocorrem sempre das 9h às 11h, no Campo do Onze, em Santo Amaro, espaço recentemente revitalizado pelo programa Gramadão. Todas as atividades são acompanhadas por profissionais da assistência social e de educação física

Atividade do projeto "Direito à Cidade, ao Esporte e ao Lazer nos Centros POP" | Foto: Douglas Fagner / PCR 

"Acreditamos que o acesso ao esporte, ao lazer e à cultura também é um direito de quem está em situação de rua. Entre todas as atividades, o futebol é uma das que mais desperta o interesse dos usuários, o que motivou a criação das aulas regulares e, agora, possibilita essa experiência de assistir a uma partida", afirma a secretária de Assistência Social, Pâmela Alves.

O secretário de Esportes, Eduardo Mota, reforçou o caráter de inclusão da iniciativa.

"Essa ação é pioneira e simboliza uma parceria muito importante entre as secretarias, que já desenvolvem um trabalho consistente por meio das aulas de futebol para pessoas em situação de rua. Poder proporcionar esse momento, é como uma ‘cereja no bolo’", destaca.
 

Atividade do projeto "Direito à Cidade, ao Esporte e ao Lazer nos Centros POP". Foto: Douglas Fagner / PCR 

Estrutura dos serviços
Os participantes da ação frequentam diariamente a rede de proteção do município.

O Cinpo, localizado em Santo Amaro, oferece serviços unificados de assistência, saúde e orientação jurídica com capacidade para 150 atendimentos diários. 

Já a CAT Irmã Dulce, situada no bairro de São José, atua como abrigo institucional, funcionando 24 horas por dia, para até 70 homens adultos em situação de vulnerabilidade social.

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