COPA FEMININA Prefeitura do Recife muda expediente em dias de jogos do Brasil na Copa Feminina; saiba como será Portaria será publicada no Diário Oficial do Município destacando os horários de comparecimento dos servidores municipais

Assim como o governo federal e o Governo de Pernambuco, a Prefeitura do Recife terá expediente com horário especial em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina, que começa nesta quinta-feira (20) — a Seleção Brasileira estreia na próxima segunda-feira (24) às 8h contra o Panamá.

De acordo com a prefeitura, nos dias com jogos que iniciam às 7h, o expediente nas repartições da administração direta, indireta e autarquias começará às 11h; nas partidas às 8h, jornada será a partir das 12h.

A prefeitura destaca que a medida busca apoiar a seleção durante a Copa e vale para 30.580 servidores ativos e estagiários da administração direta e indireta do Recife.

Portaria será publicada no Diário Oficial do Município destacando os horários de comparecimento dos servidores municipais.

O expediente na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai começar sempre duas horas após o término do jogo do Brasil.

Fase de grupos



Brasil x Panamá - 24 de julho (segunda-feira), às 8h - Hindmarsh Stadium, em Adelaide.

França x Brasil - 29 de julho (sábado), às 7h - Brisbane Stadium.

Jamaica x Brasil - 2 de agosto (quarta-feira), às 7h - Melbourne Rectangular.

Possíveis jogos do Brasil no mata-mata



Em caso de classificação em primeiro lugar no grupo

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 8h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 4h

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 7h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 5h

Final: 20/08 (domingo), 07h

Em caso de classificação em segundo lugar no grupo

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 5h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 7h30

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 7h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 5h

Final: 20/08 (domingo), 7h

