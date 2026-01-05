A- A+

RECIFE Prefeitura do Recife nomeia 173 concursados para reforçar Saúde e Assistência Social Os novos servidores irão atuar na expansão da Atenção Básica e nos serviços, programas e equipamentos da rede socioassistencial do município

A Prefeitura do Recife nomeou 153 profissionais aprovados em concursos públicos para reforçar a rede municipal de Saúde e publicou a convocação de 20 novos servidores efetivos para a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, para começar o ano de 2026. As convocações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município no dia 31 de dezembro de 2025.

Na Saúde, os profissionais aprovados nos concursos realizados em 2019 e 2024 abrangem diversas categorias, como médicos, agentes comunitários de saúde (ACS), agentes de saúde ambiental e combate às endemias (Asace), cirurgiões-dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

Os novos servidores irão atuar na expansão da Atenção Básica, especialmente nas Unidades de Saúde da Família Mais (USF+), além de reforçar as equipes das unidades de plantão, maternidades, Centros TEA/NDI, Consultórios na Rua, SAMU, Laboratório Central, Academia da Cidade, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Hospital de Pediatria.

Com essas convocações, sobe para 4.505 o número de nomeações, a maior da história da Saúde do Recife. De acordo com a gestão, o reforço possibilitará a continuidade da ampliação de programas e projetos inovadores voltados à atenção integral à saúde, acolhimento em saúde mental, reabilitação motora e intelectual e expansão da cobertura das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal.

Saúde

Ainda de acordo com a gestão, desde 2021, a cobertura da Atenção Básica avançou de 59% para 80%, enquanto a Saúde Bucal passou de 39,5% para 70%.

A lista completa dos 153 novos convocados contempla: 3 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 1 Agente de Saúde Ambiental e Controle de Endemias (Asace), 3 Analistas Clínicos, 4 Assistentes Sociais, 1 Auxiliar em Saúde Bucal, 2 Biomédicos, 4 cirurgiões Dentistas, 27 Enfermeiros, 4 Farmacêuticos, 3 Fisioterapeutas, 1 Fonoaudiólogo, 1 Profissional de Educação Física, 4 Psicólogos, 4 Sanitaristas, 35 Técnicos de Enfermagem, 3 Técnicos de Laboratório, 2 Técnicos em Radiologia e 2 Terapeutas Ocupacionais.

Completam a lista 49 médicos de diversas especialidades (Anestesista, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabolismo, Gastroenterologista Pediátrico, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologista, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria e Reumatologia).

Assistência social

Na área da Assistência Social e Combate à Fome, foram nomeados 20 profissionais aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2020, homologado em 2022 e prorrogado em 2024. As convocações ocorrem em substituição a candidatos anteriormente nomeados que não efetivaram o preenchimento das vagas, garantindo a recomposição do quadro efetivo da secretaria.

Foram nomeados profissionais para os cargos de: Analista em Assistência Social e Direitos Humanos, nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Nutrição, além de Agentes Administrativos da Assistência Social.

Ao todo, passam a integrar a rede socioassistencial do município cinco assistentes sociais, três psicólogas, duas pedagogas, uma nutricionista e nove agentes administrativos, que irão atuar diretamente nos serviços, programas e equipamentos da rede socioassistencial do município, fortalecendo as políticas de proteção social, garantia de direitos e combate à fome no Recife.

Posse

Os nomeados para a Assistência Social têm prazo de até 20 dias, a contar da publicação da portaria, para tomar posse, e de 15 dias após a posse para iniciar o exercício das funções, conforme a legislação municipal vigente.

O processo admissional inclui o envio de documentação por meio do Portal de Admissão de Pessoal e a realização de exame admissional junto ao Setor de Saúde e Segurança do Trabalho do Município.

