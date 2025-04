A- A+

NOMEAÇÃO Prefeitura do Recife nomeia 780 novos profissionais para reforçar a rede municipal de Saúde A iniciativa reforça a rede do SUS na capital pernambucana com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, entre outras especialidades

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (10), a nomeação de 780 novos profissionais aprovados em concurso público para integrar o quadro da saúde municipal.

A iniciativa reforça a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital pernambucana com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, agentes comunitários (ACSs) e agentes de combate a endemias (ASACEs), entre outras especialidades.

A chegada desses profissionais permitirá a ampliação de serviços, como a criação de dois novos Centros TEA/NDI, um Centro de Convivência em Saúde Mental e a expansão de programas como o Consultório na Rua.

Além disso, o reforço será fundamental para melhorar a escala dos atendimentos nas unidades de média e alta complexidade.

“Chegamos agora a mais de 4 mil nomeações na saúde, já que estou assinando neste momento a nomeação de 780 novos profissionais da saúde para a nossa rede. Com isso, garantimos a expansão dos serviços, por exemplo, os centros TEA que serão inaugurados, serviços de conveniência, de saúde mental e a expansão do consultório de rua, que é algo muito importante, o fortalecimento de toda a nossa rede. São mais de 100 médicos, 100 enfermeiros, 230 técnicos de enfermagem que somam à nossa rede municipal de saúde. Então, parabéns, contem comigo e vamos trabalhar para o povo do Recife”, afirmou o prefeito João Campos.

Confira os cargos nomeados:

107 médicos (diversas especialidades);

106 enfermeiros e 232 técnicos de enfermagem;

89 agentes comunitários de saúde (ACSs) e 12 ASACEs;

37 dentistas e 31 auxiliares em saúde bucal;

35 psicólogos, 26 assistentes sociais e 15 sanitaristas;

14 terapeutas ocupacionais, 13 farmacêuticos, 10 fonoaudiólogos e nove fisioterapeutas;

12 técnicos de laboratório, seis analistas clínicos, seis nutricionistas;

Quatro técnicos em radiologia, quatro terapeutas, quatro educadores físicos;

Três agentes redutores de danos, dois biomédicos, dois técnicos em imobilização ortopédica e um médico veterinário.

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, ressaltou os impactos positivos das nomeações.

“Esse incremento representa um ganho enorme para o SUS no Recife, porque possibilita a ampliação de programas e projetos inovadores que já estão transformando a vida de milhares de pessoas com necessidade de assistência integral e acolhimento em saúde mental, reabilitação motora e intelectual, pessoas em situação de rua e com cobertura das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, além da substituição de vacâncias tanto na Atenção Básica, quanto nas policlínicas, maternidades e serviços de pronto atendimento”, ressaltou a gestora.

O impacto financeiro estimado é de mais de R$ 2 milhões por mês no orçamento municipal. Desde 2021, a gestão já nomeou 4.298 profissionais para a área da saúde.

Os atuais nomeados fazem parte do concurso vigente desde 2019 e também do novo certame lançado em 2024. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Recife.

