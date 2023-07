Prefeitura do Recife oferece 2.200 exames gratuitos de mamografia em julho; saiba onde e quando

A- A+

Durante o mês de julho, a Prefeitura do Recife dará continuidade à campanha de prevenção ao câncer de mama. Serão oferecidas 2.200 vagas para mamografias gratuitas em 29 locais espalhados pelos oito Distritos Sanitários da cidade.

Os exames serão realizados por demanda espontânea, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sem necessidade de agendamento, e são voltados para mulheres entre 50 e 69 anos.

A programação completa está neste calendário:

Mamógrafo de julho da Prefeitura do Recife (Foto: Divulgação/PCR)



Nesta segunda-feira (3), o veículo está estacionado no Largo de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, em frente à Policlínica Gouveia de Barros. Os exames são realizados por demanda espontânea, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sem necessidade de agendamento.

A distribuidora de papelaria Fátima Barbalho, de 60 anos, aproveitou a oportunidade para realizar o exame. “É muito bom. Quando tem eu sempre venho. É bem melhor do que a gente está enfrentando fila”, disse.

A dona de casa Aurenice Simão, de 52 anos, também aprovou a iniciativa e destacou a importância de cuidar da saúde. “Quando eu passei aqui, vi o carro e perguntei se podia fazer. O atendimento é maravilhoso. Mulheres, procurem fazer o exame, porque para a saúde da gente é importante”, frisou.





Estrutura

Em cada local, serão oferecidas 80 vagas (metade de manhã e metade à tarde), exceto nas ações realizadas no Detran no dia 1º de julho, das 8h às 12h; no Habitacional Henock Coutinho no dia 15 de julho, das 8h às 12h; e no Viva Recife Nos Bairros no dia 23 de julho, das 13h às 17h, quando serão disponibilizadas 40 vagas.

No dia do exame, é necessário levar um documento de identificação, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF e comprovante de residência. No local onde o procedimento é realizado, é obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento físico, seguindo os protocolos sanitários vigentes.

O resultado da mamografia será entregue em até 30 dias na própria unidade em que o caminhão permaneceu ou na unidade mais próxima do local da ação. Quem está fora da faixa etária de 50 a 69 anos, recomendada pelo Ministério da Saúde, e precisa realizar o procedimento, deve procurar a unidade de saúde de referência e solicitar um encaminhamento.

A mamografia é o único exame com eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). É recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam o procedimento a cada dois anos.

