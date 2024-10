A- A+

CAPACITAÇÃO Prefeitura do Recife oferece 400 vagas para curso gratuito sobre mudanças climáticas Iniciativa visa capacitar servidores para colaborar com o desenvolvimento sustentável da cidade. Inscrições começam nesta terça-feira (15) e as aulas, todas online, vão de 4 de novembro a 5 de dezembro

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), lançou, nesta terça-feira (15), Dia do Professor e do Educador Ambiental, o curso de Educação Ambiental “Mudanças do Clima: desafios para uma cidade sustentável”.

A iniciativa busca capacitar agentes transformadores para promover o desenvolvimento sustentável da cidade e enfrentar as mudanças climáticas. Com 400 vagas, o curso gratuito será online, entre 4 de novembro e 5 de dezembro, totalizando 40 horas em quatro módulos.

As inscrições começam nesta terça-feira (15) e poderão ser efetuadas até o dia 29 de outubro, pelo formulário eletrônico.

Voltado para funcionários públicos com ensino médio completo, o curso oferece material didático e videoaulas, com certificado emitido pela Secretaria de Educação do Recife e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SMAS. O objetivo do curso ampliar o conhecimento sobre mudanças climáticas, seus efeitos globais e locais, eventos mundiais, além de iniciativas sustentáveis no enfrentamento à Mudança Climática.

“Não existe Meio Ambiente sem Educação Ambiental e a nossa proposta é discutir o tema com a sociedade, proporcionando-lhe conhecimentos básicos para que a população possa vivenciar algumas experiências que contribuam para o enfrentamento de eventos climáticos e atue como agente multiplicador desse debate. Temos o dever de educar e mobilizar o maior número de pessoas em relação às questões ambientais atuais e críticas”, disse o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Oscar Barreto.

SERVIÇO

O quê: Curso EAD - Mudanças do Clima: desafios para uma cidade sustentável”

Inscrição: 15 até 29 de outubro.

Link para inscrição:

https://unirec.educ.rec.br/course/search.php?context=51755&q=Mudan%C3%A7as+do+Clima%3A+Desafios+para+uma+Cidade+Sustent%C3%A1vel+-+Turma+2

