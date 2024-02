A- A+

qualificação Prefeitura do Recife oferece 471 bolsas em cursos técnicos e de graduação no Novo Prouni e Protec Das 471 bolsas abertas, 410 são para cursos técnicos e 61 para cursos de graduações

A Prefeitura do Recife está ofertando 471 bolsas de estudo distribuídas em cursos técnicos e de nível superior em uma iniciativa que vai substituir o Prouni Recife. Contemplados também terão direito ao Vem Passe Livre.



O "Programa Educação Para Todos - Novo Prouni e Protec Recife", anunciado nesta quinta-feira (22) pela gestão, vai oferecer oportunidades de estudos gratuitas para moradores da capital pernambucana que já concluíram o ensino médio e desejam se qualificar.



Das 471 bolsas abertas, 410 são para cursos técnicos nas áreas de manutenção automotiva, refrigeração e climatização, enfermagem, segurança do trabalho, logística, radiologia, edificações, farmácia, nutrição e dietética, análises clínicas, eletrotécnica, mecânica industrial e manutenção de redes de computadores.

Já as demais 61 bolsas são para graduações nos cursos de engenharia civil, odontologia, enfermagem, psicologia, pedagogia e fisioterapia. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 27 de fevereiro, no site www.prouni.recife.pe.gov.br.



Do total de vagas, 50% serão para pessoas negras ou pardas, 10% para pessoas com deficiência e mais 10% para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou de violência doméstica e familiar. Para a ampla concorrência, foram destinadas 30% das vagas.

O processo de seleção tem como requisito, tanto para cotistas como não cotistas, estudantes que obtiveram as maiores notas no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que possuam residência comprovada no Recife há, no mínimo, três anos.

Também é preciso ter renda per capta de até dois salários mínimos, ser aluno de escola pública ou bolsista integral em escola privada no ensino médio, assim como não possuir diploma de nível superior e/ou técnico.

Outra novidade do Novo Prouni Protec Recife é que os estudantes cadastrados no CadÚnico terão um acréscimo de 5% na nota final obtida no Enem. De acordo com o edital, o resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 28 de fevereiro.



Todas as bolsas disponíveis esta edição do Novo Prouni e Protec serão 100% financiadas com recursos da Prefeitura do Recife. O investimento, segundo a gestão, é de mais de R$ 2 milhões. Até 2023, o Prouni Recife operava com a isenção de impostos para as instituições parceiras.

Nesta nova fase, as instituições habilitadas a receberem os estudantes da formação técnica são: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Centro de Estudos da Saúde (Cesa).



Já os cursos de graduação serão distribuídos entre a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e Uninassau.

A Prefeitura do Recife também destaca que, além das bolsas, os estudantes habilitados no processo de seleção para o ensino superior ou técnico terão direito ao Vem Passe Livre, para financiar o deslocamento à instituição de ensino.

“Nós precisamos ter mais qualificação e essa qualificação tem que ser diretamente ligada com as capacidades necessárias para gerar emprego, com a escuta do mercado formal de trabalho", destacou o prefeito João Campos.

Veja também

g20 No Rio, secretário de Estado dos EUA discursa em evento à parte do G20