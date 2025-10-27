A- A+

Educação Prefeitura do Recife oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e inclusão digital Centro Arrecifes da Cidadania está com inscrições abertas para capacitações durante os meses de outubro e novembro

O Centro Arrecifes da Cidadania, localizado na Comunidade do Bem, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, está fornecendo cursos gratuitos de qualificação profissional e inclusão digital para o público adolescente, jovem e adulto.

Com inscrições abertas, as capacitações ocorrerão de segunda a sexta-feira, com quatro cursos diários e 20 vagas por turma. Os interessados devem se inscrever diretamente no local, mediante apresentação de documento oficial com foto.

A programação de outubro e novembro oferece capacitações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.



Serão abordados temas como uso de redes sociais, empreendedorismo, finanças, atendimento ao cliente e ferramentas digitais, incluindo marketing digital, criação de sites e aplicativos, e inteligência artificial.

Arrecifes da Cidadania

Inaugurado em 18 de outubro, o Centro Arrecifes da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e reúne, em um mesmo espaço, diversos serviços voltados à inclusão e ao fortalecimento de vínculos para os moradores das comunidades Irmã Dorothy, Beira da Maré/Nova Esperança e Aritana.

Além dos cursos de qualificação, os moradores têm acesso ao atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), como acompanhamento psicossocial individual e familiar, inclusão em benefícios socioassistenciais, atendimento ao CadÚnico, assessoria profissional e de carreira, e orientação jurídica.

O equipamento conta com uma equipe multidisciplinar composta por 24 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais e oficineiros, e tem capacidade para atender até 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

No espaço, também foi inaugurado o quarto ponto de leitura da rede Bibliotecas pela Paz, o novo espaço faz parte do programa Recife Cidade Leitora, que amplia o acesso ao livro, à cultura e à cidadania.

O acervo reúne cerca de 600 títulos, entre obras literárias, revistas, livros em Braille e publicações de diversas áreas do conhecimento, incentivando a leitura e a inclusão.

Confira a programação dos cursos de outubro:

22/10 - Quarta-feira

08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos Adolescentes 14+ e Adultos

10h-12h (Manhã): Como a IA irá me ajudar a melhorar o LinkedIn (currículo)? Adolescentes 14+ e Adultos

13h-15h (Tarde): Descobrindo Potenciais e Ideias de Negócio Jovens e Adultos

15h-17h (Tarde): Marketing Simples para Começar Jovens, Adultos e Pequenos Empreendedores

23/10 - Quinta-feira

08h-10h (Manhã): Marketing Digital Básico com o celular Jovens e Adultos

10h-12h (Manhã): Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam Jovens e Adultos

13h-15h (Tarde): Formalização: MEI e Direitos Básicos Adolescentes 14+ e Adultos

15h-17h (Tarde): Crie sua Marca com o que Tem Adultos e Pequenos Empreendedores

24/10 - Sexta-feira

08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos Adolescentes 14+ e Adultos

10h-12h (Manhã): Como a IA irá me ajudar a melhorar o LinkedIn (currículo)? Adolescentes 14+ e Adultos

13h-15h (Tarde): Organizando o Dinheiro do Pequeno Negócio Adolescentes 14+ e Adultos

15h-17h (Tarde): Atendimento ao Cliente e Confiança na Comunidade Adultos e Pequenos Empreendedores

27/10 - Segunda-feira

08h-10h (Manhã): Marketing Digital Básico com o celular Jovens e Adultos

10h-12h (Manhã): Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam Jovens e Adultos

13h-15h (Tarde): Descobrindo Potenciais e Ideias de Negócio Jovens e Adultos

15h-17h (Tarde): Marketing Simples para Começar Jovens, Adultos e Pequenos Empreendedores

29/10 - Quarta-feira

08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos Adolescentes 14+ e Adultos

10h-12h (Manhã): Como a IA irá me ajudar a melhorar o LinkedIn (currículo)? Adolescentes 14+ e Adultos

13h-15h (Tarde): Formalização: MEI e Direitos Básicos Adultos e Pequenos Empreendedores

15h-17h (Tarde): Crie sua Marca com o que Tem Adultos e Pequenos Empreendedores

30/10 - Quinta-feira

08h-10h (Manhã): Marketing Digital Básico com o celular Adolescentes 14+ e Adultos

10h-12h (Manhã): Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam Adolescentes 14+ e Adultos

13h-15h (Tarde): Divulgação Estratégica: A Quem Vender e Como Alcançar Adultos e Pequenos Empreendedores

15h-17h (Tarde): Como Atrair Clientes e Fidelizar com Poucos Recursos Adultos e Pequenos Empreendedores

31/10- Sexta-feira

08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos Jovens e Adultos

10h-12h (Manhã): Inclusão Digital e Segurança em Redes Sociais Jovens e Adultos

13h-15h (Tarde): Elaboração de Currículo e Preparação para Entrevistas Adolescentes 14+, Jovens e Adultos

15h-17h (Tarde): Oficina sobre Empreendedorismo Jovens, Adultos e Pessoas Idosas



