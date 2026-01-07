Prefeitura do Recife oferece cursos gratuitos no Centro Arrecifes da Cidadania
Os cursos disponíveis tem como foco o uso da tecnologia e do empreendedorismo como ferramentas de cidadania, autonomia e geração de renda
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, realiza, até o dia 16 de janeiro, a primeira programação de cursos gratuitos de inclusão produtiva e digital de 2026 no Centro Arrecifes da Cidadania, equipamento social localizado na Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade.
As atividades acontecem nos turnos da manhã e da tarde e são voltadas para jovens, adultos e pessoas idosas. Ao longo de todo o ano, novos cursos e oficinas continuarão sendo ofertados no espaço.
A iniciativa tem como foco o uso da tecnologia e do empreendedorismo como ferramentas de cidadania, autonomia e geração de renda, contribuindo para a inclusão social e a ampliação das oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.
“Os cursos do Centro Arrecifes da Cidadania acontecem ao longo de todo o ano e foram pensados para garantir que a população do Recife tenha acesso às ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento, seja para o trabalho, o empreendedorismo ou para as atividades do dia a dia. As ações utilizam a tecnologia e a inclusão produtiva como instrumentos de autonomia, inclusão social e geração de oportunidades”, destaca a secretária em exercício da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, Edivania Arcanjo.
Formações
As formações utilizam recursos simples e acessíveis, como o celular, a internet e conhecimentos básicos de organização financeira, atendimento ao público e criação de pequenos negócios, aproximando o aprendizado da realidade dos participantes.
“Embora os serviços sejam destinados a toda a cidade, essa iniciativa permite que moradores de Irmã Dorothy, Beira da Maré/Nova Esperança e Aritana tenham esse atendimento de forma mais próxima, fortalecendo o acesso no próprio território", completa Edivania.
Inscrições
As inscrições para os cursos podem ser realizadas de forma presencial no Centro Arrecifes da Cidadania ou por meio da plataforma Conecta Recife. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3355-2276.
"Além da inclusão produtiva e digital, o Centro também oferta serviços típicos dos Centros de Referência de Assistência Social, como atendimento psicossocial individual e familiar, inclusão em benefícios vinculados ao Cadastro Único, assessoria profissional e de carreira e orientação jurídica”, finaliza a secretária.
Nesta primeira agenda de 2026, estão sendo ofertados cursos e oficinas de inclusão produtiva e digital, abordando temas como mercado de trabalho, empreendedorismo, geração de renda, uso do celular e da internet, segurança digital, marketing, elaboração de currículo e acesso a políticas públicas de trabalho.
Confira a programação completa:
Terça-feira | 06/01
8h às 10h – Conhecendo os Tipos de Trabalho
10h às 12h – Como se Portar no Ambiente de Trabalho
13h às 15h – Introdução aos Navegadores (Chrome e Edge)
15h às 17h – Aplicativos que Ajudam no Dia a Dia
Quarta-feira | 07/01
8h às 10h – Preparação para o Mercado de Trabalho
10h às 12h – Atendimento ao Público e Recepção
13h às 17h – Oficina GO Recife
Quinta-feira | 08/01
8h às 10h – Do Gasto ao Preço do Seu Negócio: Aprenda o Básico para Vender
10h às 12h – Da Criação ao Destaque: Como Fortalecer Sua Marca
13h às 15h – Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam
15h às 17h – Segurança na Internet
Sexta-feira | 09/01
8h às 10h – Organizando o Dinheiro do Próprio Negócio
10h às 12h – Ideias Simples para Ganhar Renda
13h às 17h – Oficina Contrata Mais Brasil
Segunda-feira | 12/01
8h às 10h – Como se Portar no Ambiente de Trabalho
10h às 12h – O que é Empreender?
13h às 15h – Noções de Wi-Fi e Dados Móveis
15h às 17h – Realizando Compras Online de Forma Segura
Terça-feira | 13/01
8h às 10h – Começando Seu Próprio Negócio
10h às 12h – Ideias Simples de Negócio Local
13h às 15h – Criando Currículo Usando Inteligência Artificial
15h às 17h – Como Abrir Sites e Pesquisar na Internet
Quarta-feira | 14/01
8h às 10h – Do Gasto ao Preço do Seu Negócio: Aprenda o Básico para Vender
10h às 12h – Como Empreender na Comunidade
13h às 17h – Oficina GO Recife
Quinta-feira | 15/01
8h às 10h – Organizando o Dinheiro do Seu Próprio Negócio
10h às 12h – Geração Criativa: Produtos que Vendem com Maior Facilidade
13h às 15h – Criando um E-mail para Trabalho e Estudos
15h às 17h – Marketing Básico com o Celular
Sexta-feira | 16/01
8h às 10h – Marketing Simples para Começar
10h às 12h – Atendimento ao Público e Recepção
13h às 17h – Oficina Contrata Mais Brasil