Oportunidade Prefeitura do Recife oferece vagas para turmas de natação e hidroginástica no Compaz Ariano Suassuna As inscrições para aulas noturnas de natação e hidroginásticas estão abertas e devem ser realizadas presencialmente no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro

Estão abertas as inscrições para novas turmas de natação e hidroginástica no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, as aulas são gratuitas e acontecem no período da noite.

Voltada para pessoas a partir de 18 anos, as atividades incluem opções destinadas para indivíduos com algum tipo de comorbidade.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao Compaz Ariano Suassuna com RG, CPF e comprovante de residência em mãos. As vagas são limitadas e a participação está sujeita à disponibilidade.

O atendimento para inscrição está aberto nas segundas-feiras, das 7h às 17h; de terça a sexta, das 7h às 22h; e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.

Segundo Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura da Paz, existe um compromisso do Compaz com a promoção da saúde.

“Oferecemos diversas atividades gratuitas para todas as idades, como natação, hidroginástica, artes marciais, esportes, danças e práticas de bem-estar. São ações que fortalecem corpo e mente, promovendo inclusão e cidadania", disse.

O secretário também lembrou que “as vagas remanescentes são divulgadas todo fim de mês no Instagram, pelo quadro ‘Temos Vagas’”.

As turmas de natação para adultos estão disponíveis nas seguintes opções de horários e dias:

Terças e quintas-feiras, das 18h40 às 19h30 – 7 vagas

Terças e quintas-feiras, das 19h35 às 20h20 – 8 vagas

Terças e quintas-feiras, das 20h25 às 21h20 – 6 vagas

As aulas de hidroginástica são realizadas em diferentes dias, com prioridade para pessoas com comorbidades em algumas turmas:

Segunda-feira, das 18h40 às 19h30 – 19 vagas (comorbidades)

Segunda-feira, das 19h35 às 20h20 – 20 vagas (comorbidades)

Segunda-feira, das 20h25 às 21h20 – 20 vagas (público geral)

Quartas e sextas-feiras, das 18h40 às 19h30 – 32 vagas (comorbidades)

Quartas e sextas-feiras, das 20h25 às 21h20 – 40 vagas (público geral)

SERVIÇO

Cursos de Natação e Hidroginástica no Compaz Ariano Suassuna



Inscrições: Gratuitas e presenciais

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência

Horário de funcionamento: Segundas: 7h às 17h

Terça a sexta-feira: das 7h às 22h

Sábados e domingos: das 8h às 12h

Endereço: Compaz Ariano Suassuna - Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife - PE



