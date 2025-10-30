A- A+

Qualificação Prefeitura do Recife oferta mais de 500 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes Aulas de capacitação ocorrerão em nove Escolas Profissionalizantes da capital pernambucana

A Prefeitura do Recife (PCR) anunciou que novas vagas serão oferecidas para o público que está buscando uma capacitação rápida para conseguir uma vaga de emprego neste final de ano.

Ao todo, mais de 500 oportunidades estão sendo ofertadas para cursos profissionalizantes por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação. As aulas ocorrerão em nove Escolas Profissionalizantes da capital pernambucana.

Com inscrições abertas, as pessoas interessadas já podem se inscrever por meio da plataforma do Conecta Recife, acessando a aba de cursos do GO Recife, ou diretamente no site.

Quem tiver dificuldades para completar a inscrição pela internet pode ir diretamente nas escolas profissionalizantes que ofertam as vagas.

Após a inscrição, é preciso confirmar pessoalmente a matrícula portando um documento com foto, comprovante de residência e de escolaridade. Ao depender do curso, os candidatos podem se inscrever a partir dos 14 anos.

Com mais de 25 turmas, as áreas contempladas são alimentação, beleza, indústria, tecnologia, artesanato, idiomas, vestuário e administração.

Algumas opções de qualificações disponíveis são padaria artesanal, corte de cabelo e visagismo, confeitaria natalina, eletricista de manutenção, informática para o mercado de trabalho, pintura natalina, barbearia básica, receitas natalinas, artesanato natalino, costura criativa, corte e costura módulo 3, entre outras opções.

Para a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, “o ciclo natalino abre boas perspectivas de ganhos financeiros graças às movimentações de festas e serviços.

“Então, é importante se qualificar para aproveitar melhor este período”, aponta a gestora.



