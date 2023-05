A- A+

Conscientização Recife distribui absorventes no Centro para marcar o Dia Internacional da Dignidade Menstrual Abertura da ação contou com a presença de Isabella de Roldão, vice-prefeita da capital

A Prefeitura do Recife promove, na manhã desta segunda-feira (29), ação em respeito ao Dia Internacional da Dignidade Menstrual - comemorado no dia 28 de maio. O ato vai percorrer diversos pontos da cidade com o objetivo de promover conscientização e distribuir absorventes para pessoas que vivem em vulnerabilidade social.

O ato conta com a presença da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), que ressalta a importância do movimento para a "quebra de tabus".

"Objetivo é de promover conscientização, não só para as jovens, mas para todas as pessoas que já passaram por algum tipo de constrangimento por conta da menstruação. Vamos distribuir absorventes e receber pessoas em vulnerabilidade social", inicou.



Isabella de Roldão - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

"Precisamos quebrar esses tabus e fazer com que essas questões, pelas quais todas as mulheres passam, sejam normalizadas pela sociedade", finalizou.

A abertura da ação ocorreu no Hall da Prefeitura do Recife e teve distribuição de cartilhas, palestras de conscientização e absorventes para os mais vulneráveis.

"Queremos atingir toda a população e promover, de fato, dignidade menstrual. É um tema importantíssimo para a nossa sociedade que nós temos que tratar com naturalidade", defendeu Ana Paula Villaça, chefe do gabinete do Centro do Recife e organizadora do evento.

A ação vai durar o dia inteiro e percorrerá diversos pontos da cidade. Entre os ítens da programação, está a promoção de uma palestra educativa para cerca de 200 alunos dos 8° e 9° anos da Escola Municipal Dom Bosco, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

"Vai ter um bate-papo com os alunos em Jardim São Paulo, com especialistas com o objetivo de quebrar tabus e conscientizar esses jovens para que eles passem a tratar o assunto com mais naturalidade", explicou Lidiane Benning, organizadora do evento de abertura na Prefeitura.

De acordo com dados da Prefeitura do Recife, já foram distribuídos este ano 122 mil absorventes para jovens em vulnerabilidade social em escola da capital. Ano passado, foram 500 mil. O objetivo da distribuição é promover segurança e dignidade menstrual para essas jovens para combater a evasão escolar.

Ainda nesta segunda, a ação será levada para:

Avenida Rio Branco (Recife);

USF Santo Amaro 2 (Santo Amaro);

Terminal Cais de Santa Rita;

Policlínica Pam Centro;

Estação Central de Metrô.

