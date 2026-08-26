Prefeitura do Recife promove ações de cidadania na V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos
Programação acontece na Unicap, no Centro do Recife, e reúne crianças, jovens e pessoas idosas em atividades sobre cidadania, sustentabilidade e direitos humanos
A prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), participa da V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos, promovida pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), com atividades que iniciam nesta quarta (26) e seguem até quinta-feira (27).
A programação reúne crianças, jovens e pessoas idosas em ações voltadas à cidadania, à sustentabilidade e à valorização dos direitos humanos, com atenção especial às populações vulnerabilizadas dos territórios da cidade.
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A iniciativa busca articular atividades pedagógicas, ações de formação em cidadania sustentável e momentos de celebração intergeracional.
A programação da Secretaria foi organizada para aproximar diferentes públicos do legado de Dom Hélder Câmara e estimular reflexões sobre direitos, inclusão social e construção de uma cidade mais justa.
“A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude trabalha para garantir direitos, promover a inclusão e construir políticas públicas que cheguem às pessoas em todas as fases da vida, especialmente àquelas que mais precisam da atuação do poder público", iniciou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho. Nesse sentido, Dom Hélder Câmara é uma referência fundamental para o Recife e também para o mundo. Seu legado de defesa da dignidade humana, da justiça social e das populações mais vulneráveis segue inspirando o nosso trabalho e reforçando o compromisso da Prefeitura com uma cidade mais justa, inclusiva e comprometida com os direitos humanos”, completou.
Programação
Nesta quarta-feira (26), às 9h, crianças do bairro dos Coelhos participam de uma visita guiada à exposição sobre Dom Hélder Câmara, na Biblioteca Central da Unicap.
A atividade busca aproximar o público infantil da trajetória do religioso e de sua atuação em defesa dos direitos humanos.
Ainda na quarta-feira, às 18h30, jovens da comunidade do Coque participam de uma oficina sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no Compaz Dom Hélder Câmara.
A atividade propõe uma reflexão sobre cidadania sustentável e o papel da população na construção de soluções para desafios sociais e ambientais.
Na quinta-feira (27), às 18h, o Coral Recife 60+ participa da programação com uma apresentação durante a missa em memória de Dom Hélder.
A celebração será realizada no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima e integra as atividades de homenagem ao religioso.
A V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos reúne uma programação diversificada, com conferências, seminários, exposições, atividades acadêmicas e ações de sensibilização.
O evento busca promover o diálogo sobre direitos humanos e destacar a atualidade do legado de Dom Hélder Câmara.
Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site da V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos.
Serviço:
Ciranda de Direitos: Visita Guiada das crianças do bairro dos Coelhos à Exposição Dom Hélder Câmara
- Local: Biblioteca Central da Unicap
- Data: Quarta-feira, 26 de agosto
- Horário: 9h
- Público-Alvo: Crianças do bairro dos Coelhos
- Justificativa: Garante o acesso cultural e o letramento em Direitos Humanos para a infância periférica. A visita guiada estimula a apropriação da memória histórica de Dom Hélder de forma lúdica e pedagógica, fortalecendo a autoimagem cidadã das crianças desde os primeiros anos de vida.
- Endereço: Rua do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife
Capibaribe Cidadão: Oficina Experiências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU com jovens do Coque
- Local: Compaz Dom Hélder Câmara
- Data: Quarta-feira, 26 de agosto
- Horário: 18h30
- Público-Alvo: Jovens da Comunidade do Coque
- Justificativa: Integra o eixo de territorialização da política de juventude "Das Pontes aos Bairros". A oficina capacita jovens da periferia na compreensão e aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, articulando sustentabilidade, direitos juvenis e protagonismo comunitário dentro do equipamento público do Compaz.
- Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, Recife
Ciranda de Direitos: Apresentação do Coral Recife 60+ na Missa em memória de Dom Hélder Câmara
- Local: Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima
- Data: Quinta-feira, 27 de agosto
- Horário: 8h
- Público-Alvo: Integrantes do Coral Recife 60+, idosos, comunidade e público em geral
- Justificativa: Promove o protagonismo e a visibilidade da pessoa idosa por meio da arte e da fruição cultural. A participação ativa do Coral Recife 60+ consolida a aliança intergeracional da agenda da SDHJ, unindo a valorização do envelhecimento ativo à homenagem solene à trajetória de Dom Hélder.
- Endereço: Rua Oliveira Lima, 824 - Soledade, Recife