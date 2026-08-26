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CIDADANIA

Prefeitura do Recife promove ações de cidadania na V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos

Programação acontece na Unicap, no Centro do Recife, e reúne crianças, jovens e pessoas idosas em atividades sobre cidadania, sustentabilidade e direitos humanos

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Fachada da Biblioteca Central da Universidade Católica de Pernambuco, no RecifeFachada da Biblioteca Central da Universidade Católica de Pernambuco, no Recife - Foto: Divulgação

A prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), participa da V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos, promovida pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), com atividades que iniciam nesta quarta (26) e seguem até quinta-feira (27).

A programação reúne crianças, jovens e pessoas idosas em ações voltadas à cidadania, à sustentabilidade e à valorização dos direitos humanos, com atenção especial às populações vulnerabilizadas dos territórios da cidade.

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A iniciativa busca articular atividades pedagógicas, ações de formação em cidadania sustentável e momentos de celebração intergeracional.

A programação da Secretaria foi organizada para aproximar diferentes públicos do legado de Dom Hélder Câmara e estimular reflexões sobre direitos, inclusão social e construção de uma cidade mais justa.

“A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude trabalha para garantir direitos, promover a inclusão e construir políticas públicas que cheguem às pessoas em todas as fases da vida, especialmente àquelas que mais precisam da atuação do poder público", iniciou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho. Nesse sentido, Dom Hélder Câmara é uma referência fundamental para o Recife e também para o mundo. Seu legado de defesa da dignidade humana, da justiça social e das populações mais vulneráveis segue inspirando o nosso trabalho e reforçando o compromisso da Prefeitura com uma cidade mais justa, inclusiva e comprometida com os direitos humanos”, completou.

Programação
Nesta quarta-feira (26), às 9h, crianças do bairro dos Coelhos participam de uma visita guiada à exposição sobre Dom Hélder Câmara, na Biblioteca Central da Unicap.

A atividade busca aproximar o público infantil da trajetória do religioso e de sua atuação em defesa dos direitos humanos.

Ainda na quarta-feira, às 18h30, jovens da comunidade do Coque participam de uma oficina sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no Compaz Dom Hélder Câmara.

A atividade propõe uma reflexão sobre cidadania sustentável e o papel da população na construção de soluções para desafios sociais e ambientais.

Na quinta-feira (27), às 18h, o Coral Recife 60+ participa da programação com uma apresentação durante a missa em memória de Dom Hélder.

A celebração será realizada no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima e integra as atividades de homenagem ao religioso.

A V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos reúne uma programação diversificada, com conferências, seminários, exposições, atividades acadêmicas e ações de sensibilização.

O evento busca promover o diálogo sobre direitos humanos e destacar a atualidade do legado de Dom Hélder Câmara.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site da V Semana Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos.

Serviço:
Ciranda de Direitos: Visita Guiada das crianças do bairro dos Coelhos à Exposição Dom Hélder Câmara

Capibaribe Cidadão: Oficina Experiências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU com jovens do Coque

Ciranda de Direitos: Apresentação do Coral Recife 60+ na Missa em memória de Dom Hélder Câmara

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