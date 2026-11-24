Prefeitura do Recife promove ações gratuitas de saúde e mutirões em terreiros nesta semana
Programação do Novembro Negro começa nesta quarta-feira (25) e segue até sábado (28) com vacinação, mamógrafo móvel, testagem rápida para ISTs e oficinas infantis
A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) promove, entre esta quarta-feira (25) e o sábado (28), uma série de mutirões gratuitos de atendimento e atividades educativas em alusão ao Novembro Negro.
A programação leva serviços da rede municipal para comunidades tradicionais de terreiro e unidades básicas, além de contar com um seminário online voltado ao combate ao racismo institucional. A programação completa pode ser conferida de forma online.
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As atividades abertas ao público começam nesta quarta-feira (25), das 8h às 12h, com a Caravana de Direitos nos Terreiros, realizada em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.
O mutirão oferece vacinação, atendimento odontológico, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mamógrafo móvel, prevenção às arboviroses e práticas integrativas, com atenção especial aos povos de matriz africana.
Na quinta-feira (26), a agenda começa às 8h30 com o I Seminário SUS Recife Antirracista, transmitido em formato de webinário até as 12h.
Com o tema “Saúde da População Negra e Doença Falciforme: Equidade e Cuidado Antirracista em Saúde”, o evento inaugura um calendário anual de debates sobre equidade racial no atendimento público. Paralelamente, a USF Santo Amaro I promove uma roda de conversa sobre a Consciência Negra.
Ainda na quinta-feira (26), das 13h às 17h, o Terreiro Ilê Oxaguian Oxum Opará (Pai Junior), no Córrego do Jenipapo, recebe uma edição especial do Projeto Ninar nos Terreiros.
A ação reúne atualização da caderneta de vacinação, orientações de higiene bucal, contação de histórias de matriz africana e oficina de bonecas abayomi.
Encerrando a semana, no sábado (28), ocorre o mutirão Novembro das Cores, das 9h às 16h, no Terreiro Ilê Asé Oys Quere (Pai Everaldo), na Ilha Joana Bezerra.
Voltado para ampliar o acesso à população masculina, negra, LGBT e comunidades de terreiro, o atendimento inclui vacinação, aferição de pressão e glicemia, testagem para ISTs, avaliação bucal e encaminhamentos para a rede municipal.
Canal de denúncias atualizado
Dentro das ações do mês, a Prefeitura do Recife também relançou na última sexta-feira (20) a plataforma Recife Sem Racismo.
Com navegação mais acessível, a ferramenta permite registrar e acompanhar denúncias de discriminação racial pelo aplicativo Conecta Recife ou diretamente pelo portal online.
Serviço
- Quarta-feira (25/11), das 8h às 12h: Caravana de Direitos nos Terreiros (vacinação, mamógrafo móvel, saúde bucal e testes rápidos)
- Quinta-feira (26/11), das 8h30 às 12h: I Seminário SUS Recife Antirracista (online/webinário)
- Quinta-feira (26/11), das 13h às 17h: Projeto Ninar nos Terreiros - Terreiro Ilê Oxaguian Oxum Opará, Córrego do Jenipapo
- Sábado (28/11), das 9h às 16h: Novembro das Cores – Terreiro Ilê Asé Oys Quere, Ilha Joana Bezerra