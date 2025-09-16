Ter, 16 de Setembro

Compaz

Prefeitura do Recife promove ações do Setembro Amarelo no Compaz

Programação gratuita aborda saúde mental em seis unidades da rede

As atividades são gratuitas e têm foco na saúde mental, no bem-estar e na convivência comunitáriaAs atividades são gratuitas e têm foco na saúde mental, no bem-estar e na convivência comunitária - Foto: Divulgação/PCR

A Prefeitura do Recife realiza, durante o mês de setembro, programação especial da campanha Setembro Amarelo nas seis unidades do Compaz. As atividades são gratuitas e têm foco na saúde mental, no bem-estar e na convivência comunitária.

Atividades nas unidades

O Compaz Miguel Arraes, na Caxangá, promove nesta sexta-feira (19) a ação “Acolhendo através da dança”, em dois horários, às 10h e às 18h. No Compaz Dom Helder (Coque), a programação inclui palestras, hidroginástica e aulas de ritmos nos dias 24 e 25. O Compaz Paulo Freire (Ibura) terá palestra na UPAe, aulas de ritmos e passeio cultural com idosos no dia 30.

O Compaz Leda Alves (Pina) já realizou palestra e encerra o mês com encontro de integração. No Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), estão previstas palestras e atividades físicas nos dias 24 e 25. Já o Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro) realizou palestra no dia 12.

Ação coletiva

Nos dias 23, 24 e 25, os estagiários de saúde mental do Compaz promovem a dinâmica “Caixinha das Emoções” em todas as unidades. A proposta incentiva os participantes a refletirem sobre sentimentos e experiências pessoais, estimulando o cuidado coletivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço 

Programação Setembro Amarelo no Compaz

- Compaz Miguel Arraes (Caxangá): 19/09 – Acolhendo através da dança (10h e 18h)
- Compaz Dom Helder (Coque): 10/09 – Palestra; 24/09 – Palestra e hidroginástica; 25/09 – Ritmos e funcional
- Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha): 24/09 – Palestra e hidroginástica; 25/09 – Ritmos e funcional
- Compaz Paulo Freire (Ibura): 19/09 – Palestra na UPAe/NDI Ibura e dança; 26/09 – Ritmos; 30/09 – Passeio cultural
- Compaz Leda Alves (Pina): Palestra realizada; encontro de encerramento no fim do mês
- Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro): 12/09 – Palestra da Felicidade

Com informações da assessoria
 

