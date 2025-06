A- A+

SÃO JOÃO 2025 Prefeitura do Recife promove Blitz do Forró para animar comércio do Centro; veja programação Ação acontece de 18 a 21 de junho com apresentações itinerantes pelas ruas do bairro de São José

Para promover o clima junino e impulsionar as compras no comércio do bairro de São José, a Prefeitura do Recife realizará, entre esta quarta-feira (18) e o próximo sábado (21), a Blitz do Forró do Recentro.

A ação será promovida pelo Gabinete do Centro, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e levará apresentações musicais ao vivo para as principais vias comerciais da área central da cidade.

Sempre das 11h às 14h, o Trio Império do Forró fará apresentações volantes saindo de praças e percorrendo pontos do comércio, animando lojistas e clientes com muito forró.

De acordo com a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, a proposta é unir cultura, tradição e incentivo ao comércio.

“Quando promovemos o clima junino nas ruas do comércio do Centro, conseguimos atrair as pessoas para fazerem compras no comércio local. Além da rota do comércio que contempla, nos próximos quatro dias, diversas ruas, vamos ter uma ação especial no dia 21, levando o trio pé de serra para o anexo do Mercado de São José, este equipamento tão importante para o Centro”, destacou.

Ao longo dos quatro dias, a blitz passará pelas ruas Nova, da Concórdia, das Calçadas, de São José, de Santa Rita, Duque de Caxias, do Rangel e pela avenida Dantas Barreto.

Confira a programação completa da Blitz do Forró:

18/6, das 11h às 14h - Saindo da Pátio do Carmo, indo sentido Av. Dantas Barreto e percorrendo os boxes do camelódromo;

19/6, das 11h às 14h - Saindo da Praça Dom Vital em frente a loja AC SemiJoias e Relógios, indo para a Rua São José, Rua Das Calçadas, Rua Santa Rita e finalizando na Rua Praça Dom Vital;

20/6 das 11h às 14h - Concentração e saída da Praça do Diário, seguindo pela Rua Duque de Caxias, Rua do Rangel, Av. Dantas Barretos, Rua Nova e Rua da Concórdia;

21/6, das 11h às 14h - Saindo da Praça Dom Vital em frente a loja AC SemiJoias e Relógios, entra no anexo mercado de São José e percorre seu interior. Segue para a área de alimentação do mercado e retorna para Rua Praça Dom Vital.

