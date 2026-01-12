A- A+

RECIFE Prefeitura do Recife promove palestra para comerciantes da orla da cidade nesta terça-feira (13) Procon Recife, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano, realiza uma palestra educativa voltada aos comerciantes e permissionários no Compaz Leda Alves

A Prefeitura do Recife, por meio do Procon, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano, realiza, na manhã desta terça-feira (13), uma palestra educativa voltada aos comerciantes da orla de Boa Viagem.

A palestra está prevista para iniciar às 9h e será ministrada por Cristiane Moneta, secretária executiva do consumidor do município.

Além de orientações práticas sobre a legislação vigente, o encontro irá abordar os direitos e deveres nas relações de consumo nas praias, e, também, as responsabilidades dos comerciantes e permissionários que atuam em áreas públicas.

A iniciativa tem como intuito promover a conscientização, prevenir conflitos nas relações de consumo e fortalecer boas práticas comerciais, contribuindo para um ambiente mais seguro, transparente e equilibrado tanto para comerciantes quanto para consumidores.

"Nosso objetivo é dialogar com os comerciantes, esclarecer o que pode e o que não pode ser cobrado e reforçar que cumprir o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, o comerciante e a imagem da cidade. O direito do consumidor não tira férias”, destaca Cristiane Moneta.

A atividade é direcionada principalmente aos comerciantes da orla marítima do Recife e será um espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de informações.

Serviço: Palestra sobre direitos e deveres nas relações de consumo

Palestrante: Cristiane Moneta, secretária executiva do Procon Recife

Data e horário: Terça-feira, 13 de janeiro de 2026, a partir das 9h

Local: Auditório do Compaz Leda Alves

Endereço: Rua José Rodrigues, 586 - Pina, Recife/PE

