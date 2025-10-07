A- A+

Lazer Prefeitura do Recife promove programação gratuita do Mês da Criança em Compaz e bibliotecas Atividades incluem shows, contação de histórias e ações educativas em diversos bairros da capital ao longo de outubro

A Prefeitura do Recife preparou uma agenda gratuita e diversificada em comemoração ao Mês da Criança, com atividades culturais, recreativas e educativas nas unidades da Rede Compaz e nas bibliotecas públicas municipais. A programação acontece durante todo o mês de outubro e é voltada para famílias de todas as regiões da cidade.

Atividades unem cultura, brincadeira e cidadania

Entre as atrações estão apresentações das artistas Carol Levi e Débora Teen, conhecidas por trabalhos voltados ao público infantil. As ações incluem música, contação de histórias, brincadeiras e atividades de arte-educação, além da distribuição de pipoca e algodão doce, reforçando o clima de festa e convivência comunitária.

De acordo com o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, a programação foi pensada para “valorizar as infâncias e fortalecer os laços entre famílias e comunidades”.

Programação descentralizada chega a todas as regiões

As atividades serão realizadas em diferentes bairros, levando cultura e lazer a espaços públicos.

Toda a programação é aberta ao público e gratuita. Para participar, basta comparecer aos locais nas datas e horários indicados.

Programação completa:

10/10 - 15h | Compaz Leda Alves – Pina (Carol Levi)

13/10 - 14h | Compaz Dom Helder – Coque (Débora Teen)

14/10 - 16h | Compaz Miguel Arraes – Caxangá (Débora Teen)

17/10 - 15h | Biblioteca Passarela – Pina

21/10 - 10h | Biblioteca de Afogados (Arte educação)

23/10 - 15h | Compaz Paulo Freire – Ibura (Carol Levi)

24/10 - 14h30 | Biblioteca 13 de Maio (Arte educação)

24/10 - 15h | Compaz Eduardo Campos – Alto Santa Terezinha (Carol Levi)

30/10 - 9h30 | Biblioteca de Casa Amarela (Arte educação)

31/10 - 15h | Compaz Ariano Suassuna – Abdias de Carvalho (Carol Levi)

SERVIÇO

Mês da Criança no Recife

Data: 10 a 31 de outubro

Locais: Unidades da Rede Compaz e bibliotecas públicas municipais

Entrada: Gratuita

Mais informações: @prefeituradorecife | @compazrecife

Com informações da assessoria

