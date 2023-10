A- A+

Brincadeiras Prefeitura do Recife promove Semana do Brincar para crianças e adolescentes no Parque 13 de Maio A Semana do Brincar 2023 tem o tema "Proteção e brincadeira é para a vida inteira" e o objetivo de valorizar o brincar na vida da crianças

O Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, será palco de uma ação, promovida pela Prefeitura do Recife, voltada às crianças e adolescentes neste domingo (12). Para reforçar que brincar é um direito de toda a criança, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas realiza a 9ª edição da Semana do Brincar. A ação começa às 10h e segue até o dia 27 de outubro.

Durante toda a semana, serão realizadas diversas atividades para o público infantil em diversos pontos da cidade. Participam da abertura, Luciano Pontes, Cia Meias Palavras, Ilana Ventura, contadora de histórias e também haverá show com o Tio Bruninho.

Com o tema “Proteção e brincadeira é para a vida inteira”, a Semana do Brincar tem o objetivo de valorizar o brincar na vida da crianças; o reconhecimento da ludicidade como componente da cultura e da infância e o resgate de brincadeiras tradicionais como forma de preservação e recriação do patrimônio lúdico da sociedade.

De acordo com a gerente da Criança e do Adolescente, Silma Queiroz, a Semana Municipal do Brincar do Recife pretende ainda promover o encontro intercultural e intergeracional, em torno das brincadeiras e em cumprimento à Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. “Essa iniciativa reforça que o brincar é um direito de toda a criança”, explica.

Confira abaixo os destaques da programação:

Na segunda-feira (23), das 14h às 16h, a atividade lúdica será realizada na Escola Maria Sampaio de Lucena, no bairro do Ibura, e terá a presença do mágico Rodrigo Lima e da contadora de história Ilana Ventura;

Na terça-feira (24), das 9h30 às 11h30, será realizada uma oficina sobre “Parentalidade positiva e prevenção às violências”, no CMEI 8 de março, na Rua Engenho Bulhões, no Ibura.

Na quarta-feira (25), das 14h às 16h, a atividade lúdica será realizada no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, com a participação do mágico Rodrigo Lima e da contadora de história Mariane Bigio.

Na quinta-feira (26), das 14h às 16h, a contadora de história Ilana Ventura e Tio Bruninho realizam atividades no Centro Educacional e Cultural do Recife (Cesc), na Rua Coripós, 327, no bairro de Coqueiral.

Na sexta-feira (27), das 14h às 16h, o mágico Rodrigo Lima e a contadora de história Mariane Bigio realizam atividades no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha.

