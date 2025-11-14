Sex, 14 de Novembro

Zona Sul

Prefeitura do Recife promoverá a urbanização do Canal da Mauricéia para mitigar alagamentos

Intervenção de macrodrenagem será realizada para reduzir os alagamentos nos bairros do Ipsep e da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Projeto melhorará urbanização no entorno do Canal da Mauricéia, na Zona Sul do RecifeProjeto melhorará urbanização no entorno do Canal da Mauricéia, na Zona Sul do Recife - Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Uma grande intervenção de macrodrenagem será realizada pela Prefeitura do Recife para reduzir os alagamentos nos bairros do Ipsep e da Imbiribeira.

A ação foi publicada no Diário Oficial do Município de quinta-feira (13), com a licitação para as obras de revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do seu entorno, prevendo investimentos de cerca de R$ 40 milhões num conjunto de ações que vão facilitar o escoamento das águas.

Entre os serviços, estão previstos um Parque Linear com 1,2 km de extensão ao longo das margens, com mais de 14 mil m² de área, oferecendo mesas de jogos, decks, ambientes acessíveis, playground, academia, miniquadra de areia, área de convivência, via para pedestres, área de piquenique e passeios requalificados, com piso tátil e acessibilidade à população. 

O conjunto de intervenções previstas prevê ainda o revestimento da calha do canal, que passará a medir 9m por 2,1m no trecho da Rua Rio Oceânico.

  • Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife
  • Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife
  • Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife
  • Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife
  • Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife
  • Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife
Após a Avenida Jean Emile Favre, o canal será mantido em leito natural, com largura que varia entre 10m e 37m.

A obra será feita pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e se integra às ações do ProMorar que já estão em andamento na Bacia do Tejipió, como a construção de reservatórios sob pavimento, o alargamento do rio e a implantação de parques alagáveis.

As intervenções receberão recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e beneficiarão um trecho de dois quilômetros do Canal da Mauricéia (também conhecido como Canal da Malária), entre a Rua Rio Oceânico e o final do curso d´água, que deságua no Rio Tejipió, nas proximidades da comunidade de Dancing Days.

“Atualmente o canal está estrangulado, o que causa alagamentos na região, inclusive na Avenida Mascarenhas de Moraes. Vamos fazer uma obra ampla e integrada, incluindo Parque Linear, revestimento da calha, enrocamento, alargamento do pontilhão, pavimentação e criação de uma nova via nas margens”, aponta o presidente da URB, Luís Henrique Lira.

Será feito o enrocamento num trecho de 195m, protegendo as margens com blocos de pedra. Para facilitar a limpeza, será implantada uma via de serviço nas margens, entre a Jean Emile e a Rua Professor José Vicente.

A Rua Rio Oceânico será pavimentada nos dois lados do canal, com 6m de largura e 2 faixas de rolamento, e o pontilhão da Rua Pampulha será alargado.

O projeto inclui também a substituição das passarelas de pedestre e a implantação de nova rede de iluminação pública em LED de alta eficiência.

Outras obras
O Canal da Mauricéia também foi beneficiado pela construção de três reservatórios sob pavimento pelo ProMorar, nas ruas Itacaré e Itamaracá.

O objetivo foi acumular e retardar o fluxo das águas, além de impedir a entrada da maré na rede de microdrenagem, através da instalação de válvulas flap na conexão com o canal.

O volume acumulado será lançado por gravidade no Canal da Mauricéia até que sejam construídos os outros reservatórios previstos.

Os projetos estão sendo desenvolvidos em etapas, com o objetivo de criar volumes de reservação da água nos pontos críticos de alagamento, bem como diminuir a vazão que chega no Canal da Mauricéia e no Rio Jordão.

Também como parte do projeto de macrodrenagem da bacia do Tejipió, foi finalizado o alargamento dos primeiros 850 metros do rio, com perfilamento e desassoreamento, que contribui para solucionar os problemas de inundação na região.

O primeiro parque alagável foi entregue pela URB entre os bairros de Areias e Ipsep e o segundo está sendo construído pelo ProMorar no Campo do Sena. Essa é uma iniciativa baseada na natureza com foco na resiliência urbana. As obras armazenam água, reduzem o pico de vazão, facilitam o escoamento e evitam inundações.

Com informações da assessoria.

