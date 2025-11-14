A- A+

Zona Sul Prefeitura do Recife promoverá a urbanização do Canal da Mauricéia para mitigar alagamentos Intervenção de macrodrenagem será realizada para reduzir os alagamentos nos bairros do Ipsep e da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Uma grande intervenção de macrodrenagem será realizada pela Prefeitura do Recife para reduzir os alagamentos nos bairros do Ipsep e da Imbiribeira.

A ação foi publicada no Diário Oficial do Município de quinta-feira (13), com a licitação para as obras de revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do seu entorno, prevendo investimentos de cerca de R$ 40 milhões num conjunto de ações que vão facilitar o escoamento das águas.

Entre os serviços, estão previstos um Parque Linear com 1,2 km de extensão ao longo das margens, com mais de 14 mil m² de área, oferecendo mesas de jogos, decks, ambientes acessíveis, playground, academia, miniquadra de areia, área de convivência, via para pedestres, área de piquenique e passeios requalificados, com piso tátil e acessibilidade à população.

O conjunto de intervenções previstas prevê ainda o revestimento da calha do canal, que passará a medir 9m por 2,1m no trecho da Rua Rio Oceânico.

Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Projeto da Prefeitura do Recife vai realizar obras de revestimento do Canal da Mauricéia e da urbanização do seu entorno. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Após a Avenida Jean Emile Favre, o canal será mantido em leito natural, com largura que varia entre 10m e 37m.

A obra será feita pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e se integra às ações do ProMorar que já estão em andamento na Bacia do Tejipió, como a construção de reservatórios sob pavimento, o alargamento do rio e a implantação de parques alagáveis.

As intervenções receberão recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e beneficiarão um trecho de dois quilômetros do Canal da Mauricéia (também conhecido como Canal da Malária), entre a Rua Rio Oceânico e o final do curso d´água, que deságua no Rio Tejipió, nas proximidades da comunidade de Dancing Days.

“Atualmente o canal está estrangulado, o que causa alagamentos na região, inclusive na Avenida Mascarenhas de Moraes. Vamos fazer uma obra ampla e integrada, incluindo Parque Linear, revestimento da calha, enrocamento, alargamento do pontilhão, pavimentação e criação de uma nova via nas margens”, aponta o presidente da URB, Luís Henrique Lira.

Será feito o enrocamento num trecho de 195m, protegendo as margens com blocos de pedra. Para facilitar a limpeza, será implantada uma via de serviço nas margens, entre a Jean Emile e a Rua Professor José Vicente.



A Rua Rio Oceânico será pavimentada nos dois lados do canal, com 6m de largura e 2 faixas de rolamento, e o pontilhão da Rua Pampulha será alargado.



O projeto inclui também a substituição das passarelas de pedestre e a implantação de nova rede de iluminação pública em LED de alta eficiência.

Outras obras

O Canal da Mauricéia também foi beneficiado pela construção de três reservatórios sob pavimento pelo ProMorar, nas ruas Itacaré e Itamaracá.

O objetivo foi acumular e retardar o fluxo das águas, além de impedir a entrada da maré na rede de microdrenagem, através da instalação de válvulas flap na conexão com o canal.

O volume acumulado será lançado por gravidade no Canal da Mauricéia até que sejam construídos os outros reservatórios previstos.

Os projetos estão sendo desenvolvidos em etapas, com o objetivo de criar volumes de reservação da água nos pontos críticos de alagamento, bem como diminuir a vazão que chega no Canal da Mauricéia e no Rio Jordão.

Também como parte do projeto de macrodrenagem da bacia do Tejipió, foi finalizado o alargamento dos primeiros 850 metros do rio, com perfilamento e desassoreamento, que contribui para solucionar os problemas de inundação na região.

O primeiro parque alagável foi entregue pela URB entre os bairros de Areias e Ipsep e o segundo está sendo construído pelo ProMorar no Campo do Sena. Essa é uma iniciativa baseada na natureza com foco na resiliência urbana. As obras armazenam água, reduzem o pico de vazão, facilitam o escoamento e evitam inundações.



Com informações da assessoria.

Veja também