Prefeitura do Recife promoverá ações de saúde na 22º Parada da Diversidade de Pernambuco

Realizada no próximo domingo (17), a 22º Parada da Diversidade de Pernambuco deverá reunir milhares de pessoas no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Durante o evento, que terá concentração no Parque Dona Lindu, das 8h às 12h, profissionais da Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife promoverão ações de redução de danos e prevenção sexual.

A iniciativa deverá orientar e controlar possíveis consequências adversas ao consumo de psicoativos, sejam lícitos ou ilícitos. Além disso, o público presente poderá contar com a distribuição de preservativos e orientação sobre promoção à saúde sexual e prevenção combinada.

Durante o percurso da parada, a Sesau irá compor o Trio da Prevenção junto ao movimento de combate ao HIV/Aids de Pernambuco e a Secretaria Executiva de Juventude do Recife, promovendo o diálogo sobre a importância do cuidado com a saúde sexual.

As equipes de saúde também distribuirão material informativo referente aos serviços especializados para a população LGBTQIA+. Na capital pernambucana, o serviço está disponível no Ambulatório Patrícia Gomes, na Policlínica Lessa de Andrade, e no Ambulatório do Hospital da Mulher do Recife, na Estância.

Para garantir o cuidado com a população, os serviços do Samu e das emergências municipais localizadas próximo ao evento foram acionados pela prefeitura para que possam prestar atendimento em caso de necessidade.

