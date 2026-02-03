A- A+

Sustentabilidade Prefeitura do Recife prorroga inscrições para entrega de 800 veículos elétricos Iniciativa viabiliza frota sustentável para trabalhadores por aplicativo, visando reduzir custos e ampliar a renda de profissionais inscritos no CadÚnico

A Prefeitura do Recife prorrogou o prazo de inscrição para o programa que vai disponibilizar frota sustentável de 800 veículos elétrico para entregadores e condutores de aplicativo. Os profissionais têm até o dia 28 de fevereiro para se cadastrar através do Conecta Recife.

A ação vai disponibilizar aos trabalhadores 500 bicicletas e 300 motos elétricas. O investimento é de R$ 10 milhões via convênio com o Ministério da Justiça.

"Estamos estendendo o prazo para garantir que nenhum trabalhador que se enquadre nos critérios fique de fora desta oportunidade de transformar sua ferramenta de trabalho e aumentar sua renda", destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife (SECTI), Rafael Cunha.

O programa foca em profissionais cadastrados no CadÚnico, com prioridade para mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência. Após um ciclo de utilização monitorada pela Prefeitura, os veículos passarão a ser patrimônio definitivo dos trabalhadores selecionados, eliminando gastos com aluguel de frotas ou combustíveis fósseis.

"A prorrogação das inscrições reforça o compromisso da nossa gestão em não deixar ninguém para trás na transformação digital do Recife. O acesso a esses veículos elétricos, aliado à nossa infraestrutura de conectividade, é o que chamamos de inovação com propósito: usamos a tecnologia para reduzir o custo operacional do trabalhador de aplicativo e garantir que o lucro da jornada fique, de fato, no bolso de quem está nas ruas”, declarou o presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel), Vitor Pavesi.

Condições para participar

Para participar do programa, o trabalhador deve ser morador do Recife e estar com os dados atualizados no CadÚnico. Os interessados devem anexar todos os documentos que estejam em seu nome. A utilização de comprovantes em nome de terceiros podem invalidar a inscrição.

Além disso, os selecionados assumem o compromisso de concluir um curso de direção defensiva e participar de monitoramentos periódicos a cada dois meses, garantindo a segurança viária e a preservação do equipamento.

