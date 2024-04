A- A+

RECIFE Prefeitura do Recife realiza ação para conscientizar sobre os perigos do uso de telas na infância Iniciativa também é uma forma de estimular a ocupação dos espaços de lazer da capital pernambucana, a fim de evitar o uso de aparelhos eletrônicos

A Prefeitura do Recife promoveu uma ação para alertar sobre os malefícios do uso de telas na primeira infância. O evento, que contou com apresentações teatrais sobre a necessidade de evitar o acesso aos aparelhos digitais, aconteceu nessa sexta-feira (26), no Mercado da Encruzilhada, localizado na Zona Norte da capital pernambucana.

A ação é também uma forma de incentivar a utilização dos espaços culturais e de lazer do Recife para substituir o uso de celulares. De acordo com a vice-prefeita, Isabella de Roldão, é preciso controlar o tempo dos acessos aos equipamentos, mesmo que as crianças já nasçam imersas no universo tecnológico.

"O uso de celular traz uma desconexão com ambiente ao redor da criança. Nesta fase de vida, os pequenos estão em pleno desenvolvimento. Então, melhor que estar na tela é brincar em casa, é contar uma história, é brincar nas nossas Praças da Infância, e é estimular o acesso aos livros, por exemplo. Menos telas, mais conexão familiar, mais olho no olho", disse Isabella de Roldão.

Segundo a secretária executiva de Primeira Infância, Luciana Lima, a exposição excessiva a telas pode afetar a visão e o desenvolvimento neurológico, principalmente se forem expostos antes dos dois anos de idade.

"É muito comum os adultos acharem que o celular acalma a criança, mas é justamente o contrário. Pode trazer dificuldades de socialização, traz irritabilidade e a criança perde o poder de concentração. Afeta tanto o desenvolvimento motor quanto o cognitivo", afirmou a gestora.

Segundo Luciana, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que crianças nesta idade não tenham nenhum acesso à telas. Já para as crianças de dois a cinco anos o ideal é o uso por no máximo uma hora por dia. De seis anos em diante, somente duas horas por dia.

O evento integra a programação da 10ª edição da Semana do Bebê, que este ano tem como tema "Uma cidade para a Primeira Infância". As atividades seguem até o próximo domingo (28).

