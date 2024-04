A- A+

CAPACITAÇÃO Prefeitura do Recife realiza capacitação gratuita com comerciantes da orla de Boa Viagem Conteúdo engloba boas práticas de atendimento ao cliente, ampliação de vendas, manipulação de alimentos e venda digital através do Whatsapp, entre outros tópicos

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife (STQP) está promovendo uma série de oficinas de negócios destinadas a mil comerciantes que operam na praia de Boa Viagem. A iniciativa faz parte do projeto Orla Parque e tem como objetivo capacitar empreendedores para aprimorar a qualidade de seus produtos e serviços, bem como a gestão de seus negócios, voltados tanto para turistas quanto para consumidores locais. As oficinas estão sendo realizadas em um espaço empresarial no Bairro de Boa Viagem e contemplam os comerciantes previamente cadastrados por meio de agentes de campo. Aqueles que ainda não se inscreveram para as capacitações gratuitas podem fazê-lo através do WhatsApp (veja detalhes no serviço abaixo).

Os temas das oficinas incluem gerenciamento de negócios, boas práticas de atendimento ao cliente, aumento de vendas, manipulação de alimentos, vendas digitais via WhatsApp e responsabilidades dos empreendedores. A primeira fase desse projeto envolveu um diagnóstico conduzido por 17 agentes de negócios, que realizaram levantamentos ao longo da orla para obter informações sobre os comerciantes, incluindo dados sobre renda, situação financeira e educacional. Essa pesquisa abrangeu cerca de 2.500 comerciantes, desde o Hospital da Aeronáutica até Brasília Teimosa.

Os agentes foram distribuídos em três áreas distintas: Areia (barraqueiros e ambulantes), Calçada (quiosques) e Frente Mar (Feira de Boa Viagem, hotéis, pousadas e pequenos estabelecimentos). Na segunda fase, os agentes identificaram as principais dificuldades enfrentadas pelos negócios para se desenvolverem. Após essa pesquisa, foi oferecida uma consultoria que incluiu a entrega de um manual de gestão e orientações sobre acesso ao crédito. Comerciantes que já foram atendidos pelos agentes, mas ainda não se inscreveram nas oficinas, podem entrar em contato através do WhatsApp 99981-4545 e fornecer suas informações para inscrição.

Segundo Adynara Gonçalves, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, as atividades de capacitação culminarão em um workshop para 100 pessoas, envolvendo lideranças empresariais e do setor turístico, para discutir o desenvolvimento econômico da orla e do turismo no Recife. A participação no workshop é gratuita para os empreendedores que tenham frequentado pelo menos duas oficinas. O objetivo do workshop é promover um debate sobre o futuro da orla e das atividades econômicas relacionadas.

As próximas oficinas abordarão temas como segurança, proteção ambiental, boas práticas de atendimento, formalização de empresas MEI, gestão financeira pessoal e empresarial, noções básicas de inglês, pagamentos por cartão de crédito e Pix, vendas através de plataformas como iFood e estratégias de precificação.

Para se inscrever nas oficinas, os comerciantes atendidos pelos agentes devem contatar o WhatsApp 99981-4545 e fornecer suas informações pessoais, incluindo nome completo, CPF, telefone, curso desejado, dia e horário de preferência.

Veja também

TERMÔMETRO DA VIOLÊNCIA Mortes violentas têm queda de 31% no primeiro trimestre no Rio